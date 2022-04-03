On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk sahuruna bu akşam kalkılacak ve İslam alemi 2022 yılı Ramazan Ayı için oruç ibadetini yerini getirmeye başlayacak. Niğde ilimizde oruç tutmaya hazırlananlar ise Diyanet namaz vakitleri tablosu ile Niğde İmsakiye ile sahur ve iftar vakti ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "2022 Niğde İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Niğde İmsakiye ile 2022 Niğde İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.