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Haberler Yaşam Sivas sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Sivas İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 23:42 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 23:45

Sivas sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Sivas İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

"Sivas sahur ve iftar vakti" bilgileri bugün Sivas ilimizde sahura kalkacak ve ilk oruç için niyet edecekler tarafından Sivas sahur ve iftar vakti öğrenilmek istenerek Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri tablosu ile "2022 Sivas İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan 2022 Sivas İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Sivas sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Sivas İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Sivas imsakiye 2022 detayları Ramazan-ı Şerif'in ilk orucu için niyet edenler tarafından merak edilerek "2022 Sivas İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SİVAS İMSAKİYE İLE İFTAR SAATİ, SAHUR VAKTİ, TERAVİH VE İMSAK VAKİTLERİ SAAT KAÇTA?

Diyanet Sivas İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri bilgileri şöyle;

Sivas sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Sivas İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

SİVAS İMSAKİYE 2022

2 Nisan Sivas ilimizde İmsak ve İftar vakitleri şu şekilde

SİVAS İMSAK VAKTİ: 04:44

SİVAS İFTAR VAKTİ: 19:02

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Sivas sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Sivas İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

CÜNÜP OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

"Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372)."

Sivas sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Sivas İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Ayrıca rüyalanmak ile ilgili ayrıca belirtilen hüküm de şöyle:

"Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25)."

Sivas sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Sivas İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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