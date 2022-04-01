SİVAS İMSAKİYE 2022

"Sivas sahur ve iftar vakti" bilgileri bugün Sivas ilimizde sahura kalkacak ve ilk oruç için niyet edecekler tarafından Sivas sahur ve iftar vakti öğrenilmek istenerek Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri tablosu ile "2022 Sivas İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan 2022 Sivas İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.