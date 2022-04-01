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Siirt sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 23:02
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
23:02
Siirt sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Siirt İmsakiye 2022 yılı için merak konusu oluyor. On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'i Siirt ilimizde karşılayacak olanlar "Siirt sahur ve iftar vakti" ile ilgili detayları merak ederek Diyanet ile "2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürerek bilgi edinmeye çalışıyor. 2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.