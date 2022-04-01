Siirt sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri ile Siirt sahur ve iftar vakti bilgileri merak konusu oluyor. 2022 Ramazan Ayını Siirt'te geçirecek olanlar "Siirt sahur ve iftar vakti" bilgilerine erişmek isteyerek "2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SİİRT İMSAKİYE İLE İFTAR SAATİ, SAHUR VAKTİ, TERAVİH VE İMSAK VAKİTLERİ SAAT KAÇTA?

Diyanet Siirt İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri bilgileri şöyle;