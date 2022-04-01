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Haberler Yaşam Siirt sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 23:02 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 23:02

Siirt sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Siirt İmsakiye 2022 yılı için merak konusu oluyor. On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'i Siirt ilimizde karşılayacak olanlar "Siirt sahur ve iftar vakti" ile ilgili detayları merak ederek Diyanet ile "2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürerek bilgi edinmeye çalışıyor. 2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.

Siirt sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri ile Siirt sahur ve iftar vakti bilgileri merak konusu oluyor. 2022 Ramazan Ayını Siirt'te geçirecek olanlar "Siirt sahur ve iftar vakti" bilgilerine erişmek isteyerek "2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SİİRT İMSAKİYE İLE İFTAR SAATİ, SAHUR VAKTİ, TERAVİH VE İMSAK VAKİTLERİ SAAT KAÇTA?

Diyanet Siirt İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri bilgileri şöyle;

Siirt sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

SİİRT İMSAKİYE 2022

2 Nisan Siirt ilimizde İmsak ve İftar vakitleri şu şekilde

SİİRT İMSAK VAKTİ: 04:28

SİİRT İFTAR VAKTİ: 18:41

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Siirt sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

TERAVİH MÜEZZİNLİĞİ NASIL YAPILIR?

İşte, tüm detayları ile teravih namazı müezzinliği hakkında bilinmesi gerekenler...

Normal yatsı namazına başlanır. Yatsının farzı öncesi kamet okunur. Farzından sonra 2 rekatlik son sünnet kılınır.

Son sünnetten sonra müezzin: "Subhanallahi vel hamdü lillehi vele ilehe illallahü vallahü ekber. vela havle vela guvvete ille billehil aliyyil azim." "Salli Ala Muhammed Salatü Teravihe Niyet" der. Cemaat teravih namazına niyetlenir ve namaza başlanır.

Siirt sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

4'er ya da 2'şer rekat olarak kılınır. Her 4 veya 2 rekat arada bir kere "Salat-u Ümmiye" söylenir, yani: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedin innebiyyil ümmiyyi ve ala alihi vesahbihi vesellim." okunur. Bu aralarda ilahi de okunabilir. Son teravih rekatından sonra "Salat-u Ümmiye" 3 defa söylenir.

Ardından müezzin: Euzu Besmele'nin ardından "Rabbenâ âmennâ bi mâ enzelte vetteba'nâr resûle fektubnâ meaş şâhidîn" (Ali İmran 53) ayetini okur ve dua edilir.

Duadan sonra vitir namazı için müezzin: "Salli Ala Muhammed Salatü Vitre Niyet" der ve cemaat vitir namazına niyetlenir. İmama uyarak vitir namazı kılınır. Sonunda tesbihat yapılır ve namaz bitirilir.

Siirt sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Siirt İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

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