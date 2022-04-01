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Haberler Yaşam Niğde sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Niğde İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 20:11 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 20:12

Niğde sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Niğde İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk sahuruna bu akşam kalkılacak ve İslam alemi 2022 yılı Ramazan Ayı için oruç ibadetini yerini getirmeye başlayacak. Niğde ilimizde oruç tutmaya hazırlananlar ise Diyanet namaz vakitleri tablosu ile Niğde İmsakiye ile sahur ve iftar vakti ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "2022 Niğde İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Niğde İmsakiye ile 2022 Niğde İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Niğde sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Niğde İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Niğde İmsakiye, sahur ve iftar vakitleri, 2022 yılının Ramazan Ayında Niğde ilimizde oruç tutacak olanlar tarafından merak edilerek "2022 Niğde İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

NİĞDE İMSAKİYE İLE İFTAR SAATİ, SAHUR VAKTİ, TERAVİH VE İMSAK VAKİTLERİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Niğde İmsakiye, sahur ve iftar vakitleri ile diğer tüm bilgiler şöyle;

Niğde sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Niğde İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

NİĞDE İMSAKİYE 2022

2 Nisan Niğde ilimizde İmsak ve İftar vakitleri şu şekilde

NİĞDE İMSAK VAKTİ: 04:56

NİĞDE İFTAR VAKTİ: 19:12

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Niğde sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Niğde İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Ramazan Bayramı tarihlerine ilişkin tüm bilgi ve detaylar şöyle;

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Niğde sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Niğde İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce yatsı namazının sünneti ve farzı kılınır. Daha sonra son 2 rekat sünnet eda edilir. Ardından imam "Niyet ettim Allahıım senin rızan için teravih namazı kılmaya ve bana uyanlara kıldırmaya" şeklinde niyet eder.

Akabinde cemaat, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" der.

Niyetin ardından iftidah tekbiri alınır ve eller bağlanır. 1. Rekat ile namaza başlanır.

Niğde sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Niğde İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

1. REKAT

Bu aşamada ilk olarak imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duası ile namaza başlar. Ardından imam sessizce Euzu Besmele çeker ve sesli biçimde Fatiha Suresi'ni okur. Daha sonra Zammı sure ya da Kur'an'dan bir sure okur. Bu sırada cemaat imamı dinler.

Rüku ve secdede bulunan cemaat içinden tesbihleri okur. Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ okunur.

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