RİZE İMSAKİYE 2022

"Rize sahur ve iftar vakti" bilgileri 2022 yılının ilk orucuna niyet edecek olanlar tarafından merak edilerek "2022 Rize İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

RİZE İMSAKİYE İLE İFTAR SAATİ, SAHUR VAKTİ, TERAVİH VE İMSAK VAKİTLERİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Rize İmsakiye, sahur ve iftar vakitleri ile diğer tüm bilgiler şöyle;