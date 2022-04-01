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Haberler Yaşam Rize sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Rize İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 21:44 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 21:44

Rize sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Rize İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmuş olmanın sevinci içindeyiz, On Bir Ayın Sultanı için ilk oruç bugün tutulacak. Rize ilimizde oruç tutacak olanlar ise ilk oruca ilişkin "Rize sahur ve iftar vakti" bilgilerine erişmek isteyenler yoğun şekilde 2022 Rize İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan 2022 Rize İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Rize sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Rize İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

"Rize sahur ve iftar vakti" bilgileri 2022 yılının ilk orucuna niyet edecek olanlar tarafından merak edilerek "2022 Rize İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

RİZE İMSAKİYE İLE İFTAR SAATİ, SAHUR VAKTİ, TERAVİH VE İMSAK VAKİTLERİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Rize İmsakiye, sahur ve iftar vakitleri ile diğer tüm bilgiler şöyle;

Rize sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Rize İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

RİZE İMSAKİYE 2022

2 Nisan Rize ilimizde İmsak ve İftar vakitleri şu şekilde

RİZE İMSAK VAKTİ: 04:26

RİZE İFTAR VAKTİ: 18:50

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Rize sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Rize İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Ramazan Bayramı tarihlerine ilişkin tüm bilgi ve detaylar şöyle;

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Rize sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Rize İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

TERAVİH MÜEZZİNLİĞİ NASIL YAPILIR?

İşte, tüm detayları ile teravih namazı müezzinliği hakkında bilinmesi gerekenler...

Rize sahur ve iftar vakti yayınlandı! 2022 Rize İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Normal yatsı namazına başlanır. Yatsının farzı öncesi kamet okunur. Farzından sonra 2 rekatlik son sünnet kılınır.

Son sünnetten sonra müezzin: "Subhanallahi vel hamdü lillehi vele ilehe illallahü vallahü ekber. vela havle vela guvvete ille billehil aliyyil azim." "Salli Ala Muhammed Salatü Teravihe Niyet" der. Cemaat teravih namazına niyetlenir ve namaza başlanır.

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