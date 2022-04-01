RİZE İMSAKİYE 2022

Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmuş olmanın sevinci içindeyiz, On Bir Ayın Sultanı için ilk oruç bugün tutulacak. Rize ilimizde oruç tutacak olanlar ise ilk oruca ilişkin "Rize sahur ve iftar vakti" bilgilerine erişmek isteyenler yoğun şekilde 2022 Rize İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan 2022 Rize İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.