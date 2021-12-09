HaberlerYaşamÖfkeli koca evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip sokak ortasında bıçakladı!
Giriş Tarihi: 09.12.2021 15:20Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 15:21
Öfkeli koca evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip sokak ortasında bıçakladı!
Konya'da yaşayan şahıs, birkaç kez evi terk eden ve sonra geri dönen karısını Antalya'nın Manavgat ilçesi Side beldesinde sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı. Zanlının yakınının "Hep kadınlar haklı. Nerede erkek hakları" sözleri ise pes dedirtti.