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Haberler Yaşam Öfkeli koca evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip sokak ortasında bıçakladı!
Giriş Tarihi: 09.12.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 15:21

Öfkeli koca evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip sokak ortasında bıçakladı!

Konya'da yaşayan şahıs, birkaç kez evi terk eden ve sonra geri dönen karısını Antalya'nın Manavgat ilçesi Side beldesinde sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı. Zanlının yakınının "Hep kadınlar haklı. Nerede erkek hakları" sözleri ise pes dedirtti.

İHA
Öfkeli koca evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip sokak ortasında bıçakladı!

Edinilen bilgiye göre, Konya'da ikamet eden Tunahan M., evi terk eden eşi Nuran M.'yi takip ederek Antalya'nın Manavgat ilçesi Side beldesine geldi.

Öfkeli koca evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip sokak ortasında bıçakladı!

Karısını Side Bulvarı'nda bir erkekle yürürken gören Tunahan M., bir anda karşılarına çıkarak elindeki bıçağı eşine saplamaya başladı. Kaçan eşinin yanındaki kişinin arkasından koşan Tunahan M., kaçan kişiyi yakalayamayınca geri dönüp eşini yeniden bıçaklamaya çalıştı

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Öfkeli koca evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip sokak ortasında bıçakladı!

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durdurulan Tunahan M. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Nuran M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Nuran M., kaldırıldığı hastaneden Antalya'ya sevk edildi.

Öfkeli koca evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip sokak ortasında bıçakladı!

"ERKEK HAKLARI ÇIKARILSIN"

Jandarma tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınan Tunahan M. getirildiği Manavgat Adliyesinde savcıya ifade verirken, adliye önündeki bir yakını "Hep kadınlar düşünülüyor.

Öfkeli koca evi terk eden karısını 230 kilometre takip edip sokak ortasında bıçakladı!

Kadın kollanıyor. Neden erkek düşünülmüyor ve kollanmıyor. Kadın hakları, kadın hakları, bir de erkek hakları çıksın. Erkek haklarını da çıkarsınlar" dedi.

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