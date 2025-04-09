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Öğretmen Tuba Bahar Günaydın'ın korkunç ölümü: Katil annesi çıktı! Boynunu kırdı bileğini kesti
Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
14:42
Öğretmen Tuba Bahar Günaydın'ın korkunç ölümü: Katil annesi çıktı! Boynunu kırdı bileğini kesti
Kan donduran olay Samsun'da meydana geldi. Öğretmen Tuba Bahar Günaydın, annesi Sultan Günaydın tarafından boynu kırılarak katledildi. Annenin olay sonrası kızının bileğini keserek intihar süsü vermeye çalıştığı öğrenildi. Detaylar tüyler ürpertti…