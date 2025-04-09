Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Öğretmen Tuba Bahar Günaydın'ın korkunç ölümü: Katil annesi çıktı! Boynunu kırdı bileğini kesti
Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:42

Öğretmen Tuba Bahar Günaydın'ın korkunç ölümü: Katil annesi çıktı! Boynunu kırdı bileğini kesti

Kan donduran olay Samsun'da meydana geldi. Öğretmen Tuba Bahar Günaydın, annesi Sultan Günaydın tarafından boynu kırılarak katledildi. Annenin olay sonrası kızının bileğini keserek intihar süsü vermeye çalıştığı öğrenildi. Detaylar tüyler ürpertti…

İlhan DEMİRCİOĞLU
Öğretmen Tuba Bahar Günaydın’ın korkunç ölümü: Katil annesi çıktı! Boynunu kırdı bileğini kesti

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Sakarya İlköğretim Okulu'nda PDR Öğretmeni Tuba Günaydın ile annesi Sultan Günaydın arasında tartışma çıktı.

Öğretmen Tuba Bahar Günaydın’ın korkunç ölümü: Katil annesi çıktı! Boynunu kırdı bileğini kesti

Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı banyoda boğuşma yaşadı. Sultan Günaydın daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tuba Günaydın'ın boğazı sıkılarak boynunun kırılıp öldüğü, annesinin intihar süsü vermek için kızının bileğini kestiğini tespit etti.

Kızını boğarak öldüren anne banyoda bileğini keserek intihar süsü verdi | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Öğretmen Tuba Bahar Günaydın’ın korkunç ölümü: Katil annesi çıktı! Boynunu kırdı bileğini kesti

Tuba Günaydın, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Sultan Günaydın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Anne verdiği ifadede kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiği anda kendisine saldırdığını, öldüğünü anlayınca intihar süsü vermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öğretmen Tuba Bahar Günaydın’ın korkunç ölümü: Katil annesi çıktı! Boynunu kırdı bileğini kesti

Bu arada, Tuba Günaydın'ın 2021 yılında eşinden ayrıldığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Öğretmen Tuba Bahar Günaydın’ın korkunç ölümü: Katil annesi çıktı! Boynunu kırdı bileğini kesti

Tuba Günaydın'ın Malatya depreminden sonra annesi ile birlikte Samsun'a geldiği kısa bir süre özel okulda çalıştıktan sonra kardeşi şehit olduğu şehitlik kontenjanından da Sakarya İlkokulu'ndan geldiği belirtiliyor.