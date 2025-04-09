Öğretmen Tuba Bahar Günaydın’ın korkunç ölümü: Katil annesi çıktı! Boynunu kırdı bileğini kesti

Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı banyoda boğuşma yaşadı. Sultan Günaydın daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tuba Günaydın'ın boğazı sıkılarak boynunun kırılıp öldüğü, annesinin intihar süsü vermek için kızının bileğini kestiğini tespit etti.

Kızını boğarak öldüren anne banyoda bileğini keserek intihar süsü verdi | Video