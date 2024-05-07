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Okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahlı saldırı: Kan donduran video ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
09:36
Okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahlı saldırı: Kan donduran video ortaya çıktı!
İstanbul Eyüpsultan'da öğrenci Y.K., öğretmeni ve okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Aylar sonra liseye giden Y.K., İbrahim Oktugan'ın odasına giderek kurşun yağdırdı! Saldırgan öğrenci gözaltına alınırken okul müdürü yaşam savaşı veriyor!