Haberler Yaşam On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ 18 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ile Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 18.04.2022 18:26 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 18:26

On Numara sonuçları şans oyunu seven binlerce vatandaş tarafından bugün de heyecanla bekleniyor. Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen On Numara çekilişi için "On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuyla araştırmalar hız kazandı. Haftanın ilk çekilişi bu akşam saat 20:30'da MP TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından kazandıran rakamlar kamuoyunun bilgisine sunulacak. İşte MPİ 18 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ile Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı!