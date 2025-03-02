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Giriş Tarihi: 02.03.2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 16:05

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? 2025 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor!

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri için heyecan dorukta! 2025 Oscar Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Yılın en iyi filmleri, yönetmenleri ve oyuncularının ödüllendirileceği bu özel geceyi kaçırmamak isteyenler, törenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayımlanacağını merak ediyor. İşte Oscar 2025 töreniyle ilgili detaylar...

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? 2025 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor!

Hollywood'un en büyük gecesi yaklaşıyor! Sinema dünyasının en iyilerini ödüllendiren 2025 Oscar Ödülleri, görkemli bir organizasyonla sinemaseverlerle buluşacak. Kırmızı halı geçişleri, ödül heyecanı ve unutulmaz anlarla dolu bu özel gecenin ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak konusu. Peki, Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? 2025 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor!

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2025 Oscar Ödül Töreni, 3 Mart'ta, pazarı pazartesine bağlayan gece gerçekleşecek. Ödül töreni Türkiye saatiyle 03:00'te başlayacak. Kırmızı halı seremonisinin yayını ise 02:30'da başlayacak.

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Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? 2025 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor!

OSCAR 2025 ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Ödül töreni Disney+ üzerinden canlı izlenebilecek.

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? 2025 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor!

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NEREDE?

97. Akademi Ödülleri, Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Mekânın internet sitesine göre, 2001 yılından bu yana, daha önce Kodak Tiyatrosu olarak bilinen ve Ovation Hollywood alışveriş merkezinin içinde yer alan bu tiyatro, Oscar törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? 2025 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor!

Hollywood'daki son teknolojiyle donatılmış bu tiyatro, Akademi Ödülleri yayını için özel olarak tasarlandı ve 3.300 kişilik bir oturma kapasitesine sahip.