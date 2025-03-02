Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? 2025 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor!

Hollywood'un en büyük gecesi yaklaşıyor! Sinema dünyasının en iyilerini ödüllendiren 2025 Oscar Ödülleri, görkemli bir organizasyonla sinemaseverlerle buluşacak. Kırmızı halı geçişleri, ödül heyecanı ve unutulmaz anlarla dolu bu özel gecenin ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak konusu. Peki, Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?