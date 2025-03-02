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Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? 2025 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
16:05
Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak? 2025 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor!
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri için heyecan dorukta! 2025 Oscar Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Yılın en iyi filmleri, yönetmenleri ve oyuncularının ödüllendirileceği bu özel geceyi kaçırmamak isteyenler, törenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayımlanacağını merak ediyor. İşte Oscar 2025 töreniyle ilgili detaylar...