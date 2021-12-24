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Haberler Yaşam Pitbull küçük kızı parçaladı! Ayça Tekindor'un paylaşımına tepki yağdı: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın
Giriş Tarihi: 24.12.2021 08:21 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 08:21

Pitbull küçük kızı parçaladı! Ayça Tekindor'un paylaşımına tepki yağdı: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın

Gaziantep'teki 4 yaşındaki Asiye pitbull saldırısı sonrası ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın yüzü parçalandı. Türkiye bu olayla sarsıldı. Ayça Tekindor'un paylaşımı herkesi çileden çıkardı: "Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın..." İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Pitbull küçük kızı parçaladı! Ayça Tekindor’un paylaşımına tepki yağdı: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın

SON DAKİKA: PİTBULL KÜÇÜK KIZI PARÇALADI! AYÇA TEKİNDOR'UN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI: HEPİMİZ ÖLELİM, HAYVANLAR YAŞASIN

Gaziantep'teki pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye ağır yaralandı. Sosyal medya yıkıldı. Hayvanseverler ve olaya tepki gösterenler karşı karşıya geldi. Ayça Tekindor'un paylaşımına ise tepki yağdı...

Pitbull küçük kızı parçaladı! Ayça Tekindor’un paylaşımına tepki yağdı: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın

"HEPİMİZ ÖLELİM, HAYVANLAR YAŞASIN"

2004 yılında "Yıkılıyo" şarkısıyla ün kazanan Ayça Tekindor, vahim olay sonrası Twitter hesabından "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın !

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Pitbull küçük kızı parçaladı! Ayça Tekindor’un paylaşımına tepki yağdı: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın

Önüme şu köpek saldırıları, yok pittbul vahşiymiş bilmem ne salak salak haberleri düşürenler, beğenenler, etkileşimde bulunanlar dahil herkesi engelleyeceğim.

Pitbull küçük kızı parçaladı! Ayça Tekindor’un paylaşımına tepki yağdı: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın

Fenalık bastı ! Buna "Ama çocuklar" diye yorum yapanları da" tarzında bir paylaşım yaptı.

Pitbull küçük kızı parçaladı! Ayça Tekindor’un paylaşımına tepki yağdı: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın

BÜYÜK TEPKİYLE KARŞILAŞTI!

Köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğunu hatırlatan kullanıcılar Tekindor'a tepki gösterdi.

SON DAKİKA