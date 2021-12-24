HaberlerYaşamPitbull küçük kızı parçaladı! Ayça Tekindor'un paylaşımına tepki yağdı: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın
Giriş Tarihi: 24.12.2021 08:21Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 08:21
Pitbull küçük kızı parçaladı! Ayça Tekindor'un paylaşımına tepki yağdı: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın
Gaziantep'teki 4 yaşındaki Asiye pitbull saldırısı sonrası ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın yüzü parçalandı. Türkiye bu olayla sarsıldı. Ayça Tekindor'un paylaşımı herkesi çileden çıkardı: "Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın..." İşte son dakika haberinin ayrıntıları...