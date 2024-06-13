Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı! Bu saat aralığına dikkat: Sakın dışarı çıkmayın

"YAŞLI HASTALAR, KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR, BEBEKLER…"

"Hele bunun yanında nem oranı da fazla ise risk daha da artar. Özellikle yaşlı hastalar için, bebekler için, çocuklar için, kronik hastalığı olanlar için, açık havada çalışmak zorunda olan ve efor sarf etmek zorunda olan kişiler için bu sıcakların tehdidi daha yüksek.