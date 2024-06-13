Haberler
Yaşam
Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı! Bu saat aralığına dikkat: Sakın dışarı çıkmayın
Giriş Tarihi: 13.06.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
10:13
Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı! Bu saat aralığına dikkat: Sakın dışarı çıkmayın
Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artarak devam etmesi bekleniyor. Prof. Dr. Tevfik Özlü, sıcaklıkların aşırı yükselmesinin sağlık açısından büyük bir risk olduğunu belirterek, saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Özlü, "Yaşlı hastalar, bebekler, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve açık havada çalışmak zorunda olanların riski daha yüksek." dedi.