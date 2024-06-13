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Haberler Yaşam Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı! Bu saat aralığına dikkat: Sakın dışarı çıkmayın
Giriş Tarihi: 13.06.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 10:13

Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı! Bu saat aralığına dikkat: Sakın dışarı çıkmayın

Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artarak devam etmesi bekleniyor. Prof. Dr. Tevfik Özlü, sıcaklıkların aşırı yükselmesinin sağlık açısından büyük bir risk olduğunu belirterek, saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Özlü, "Yaşlı hastalar, bebekler, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve açık havada çalışmak zorunda olanların riski daha yüksek." dedi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı! Bu saat aralığına dikkat: Sakın dışarı çıkmayın

Haziran ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar yut genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda, sıcaklıkların artarak devam edeceği belirtildi. Aşırı yüksek sıcaklıklar, sağlık açısından da büyük riskleri beraberinde getiriyor.

Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı! Bu saat aralığına dikkat: Sakın dışarı çıkmayın

Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin büyük bir risk olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı! Bu saat aralığına dikkat: Sakın dışarı çıkmayın

"YAŞLI HASTALAR, KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR, BEBEKLER…"

"Hele bunun yanında nem oranı da fazla ise risk daha da artar. Özellikle yaşlı hastalar için, bebekler için, çocuklar için, kronik hastalığı olanlar için, açık havada çalışmak zorunda olan ve efor sarf etmek zorunda olan kişiler için bu sıcakların tehdidi daha yüksek.

Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı! Bu saat aralığına dikkat: Sakın dışarı çıkmayın

Gerek kapalı ortamda gerekse açık havada sıcak çarpması yani güneş çarpması dediğimiz riskler ortaya çıkabilir. Bu aslında vücudun ısı regülasyonunun bozulmasına bağlı ve bundan dolayı da vücut ısı kaybedemez ve hipertermi dediğimiz vücut sıcaklığında aşırı bir yükselme ortaya çıkar.

Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı! Bu saat aralığına dikkat: Sakın dışarı çıkmayın

"HAVA AKIMININ OLMADIĞI YERDE RİSK YÜKSEK"

Bunun belirtileri genelde halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, baş ağrısı, çarpıntı, nabzın yükselmesi, solunum sıkıntısı, bulantı ve eklem ağrıları gibi durumlardır.

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