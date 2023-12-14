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Haberler Yaşam Provokasyon merkezi Ekşi Sözlük’ten domain oyunu! Sözlükte kontrol mekanizması yok!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 12:37

Provokasyon merkezi Ekşi Sözlük’ten domain oyunu! Sözlükte kontrol mekanizması yok!

Bugüne kadar birçok skandalla gündemden düşmeyen Ekşi Sözlük, pedofili rezaletinin ardından mahkeme kararıyla kapatıldı. İğrenç olayı saklamaya çalışan sözlük yöntemi ise bu konuda da uyanıklık yaptı. Yeni domain üzerinden sözlüğe giriş yapılabileceğini açıkladı. Ancak bu duruma yazarlarından bile tepki yağdı: Artık siteyi kapatanlara lanet okumak yerine şapkayı önünüze alıp bir düşünün derim. Sözlükte her başlıkta küfürler havada uçuşuyor, sürekli nefret suçu işleniyor, sözlükte cidden bir kontrol mekanizmasının olduğu hissedilmiyor!

SABAH İNTERNET
Provokasyon merkezi Ekşi Sözlük’ten domain oyunu! Sözlükte kontrol mekanizması yok!

Ekşi Sözlük'te geçtiğimiz günlerde yeni skandal yaşanmıştı. Pedofili bir yazar, bebeğe yaptığı istismarı kayda alıp görüntüleri başka yazarlara yolladı. DM kutusuna gelen mesajları görünce şoke olan bir yazar ise sözlükte başlık açıp iğrenç olayı anlattı.

Provokasyon merkezi Ekşi Sözlük’ten domain oyunu! Sözlükte kontrol mekanizması yok!

Ancak Ekşi Sözlük yönetimi bu başlığı ortadan kaldırdı ve yazarı banladı. Ekşi sözlük bu iğrenç olayın daha fazla duyulmaması için de skandal bir uygulamaya imza attı.

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Provokasyon merkezi Ekşi Sözlük’ten domain oyunu! Sözlükte kontrol mekanizması yok!

Pedofili olayının yeni açılan 'sapkınlığın mesajla itirafı' adlı başlıkla sitede yer aldığı, ancak bu başlığı sadece sözlük üyelerinin görebildiği ortaya çıktı. Sözlük yönetiminin bu tutumu tepkilere yol açtı. Yaşanan iğrenç olayın ardından https://eksisozluk1923.com/ adlı adres de mahkeme kararıyla kapatıldı.

Provokasyon merkezi Ekşi Sözlük’ten domain oyunu! Sözlükte kontrol mekanizması yok!

Sözlük yönetimi ise uyanıklık yapıp yeni bir domain ile sözlüğe yeniden giriş yapılmasını sağladı. Sözlük yönetimi bu gelişmeyi de Twitter hesabından paylaştı.

Provokasyon merkezi Ekşi Sözlük’ten domain oyunu! Sözlükte kontrol mekanizması yok!

Sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma tepki gösterdi. Hatta bir sözlük yazarı da özeleştiri yaparak şunları söyledi: "Bir kez daha kapanıp yeni isimle gelen ekşi'nin yeni adresi.

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