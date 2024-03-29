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Diyarbakırlı Ramazan Hoca’yı öldürmüştü: İşte katil Erkan Baykut hakkında istenen ceza!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
16:38
Diyarbakırlı Ramazan Hoca’yı öldürmüştü: İşte katil Erkan Baykut hakkında istenen ceza!
Diyarbakır'da Filozof Ramazan lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Katil Erkan Baykut tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede Baykut hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.