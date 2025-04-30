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REYTİNG SONUÇLARI 29 NİSAN BEKLENİYOR! Bir Gece Masalı, Bahar... Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
06:54
REYTİNG SONUÇLARI 29 NİSAN BEKLENİYOR! Bir Gece Masalı, Bahar... Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu?
29 Nisan reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan yapımları izleyen seyirciler, reyting sıralamalarına odaklandı. Total, AB ve ABC listelerinde yapımların gidişatı takip edilirken dünün zirvesine oturan yapım için de araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV'de Kral Kaybederse,TV8'de ise Survivor vardı. Peki, 29 Nisan Salı reyting sonuçları açıklandı mı?