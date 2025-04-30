REYTİNG SONUÇLARI 29 NİSAN BEKLENİYOR! Bir Gece Masalı, Bahar... Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

29 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV'de Kral Kaybederse,TV8'de ise Survivor vardı. Dün akşamın sonuçları henüz belli olmadı. Geçen haftanın reytingi ise şöyleydi: