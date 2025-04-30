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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 29 NİSAN BEKLENİYOR! Bir Gece Masalı, Bahar... Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 06:54

REYTİNG SONUÇLARI 29 NİSAN BEKLENİYOR! Bir Gece Masalı, Bahar... Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu?

29 Nisan reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan yapımları izleyen seyirciler, reyting sıralamalarına odaklandı. Total, AB ve ABC listelerinde yapımların gidişatı takip edilirken dünün zirvesine oturan yapım için de araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV'de Kral Kaybederse,TV8'de ise Survivor vardı. Peki, 29 Nisan Salı reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI 29 NİSAN BEKLENİYOR! Bir Gece Masalı, Bahar... Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

29 Nisan reyting sonuçları Total ve AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla dikkat çekmeye başladı. Dün yayınlanan dizi, film ve yarışma gibi çeşitli yapımlar arasından en fazla izlenenler merakla bekleniyor. Peki, 29 Nisan Salı reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI 29 NİSAN BEKLENİYOR! Bir Gece Masalı, Bahar... Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

29 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV'de Kral Kaybederse,TV8'de ise Survivor vardı. Dün akşamın sonuçları henüz belli olmadı. Geçen haftanın reytingi ise şöyleydi:

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REYTİNG SONUÇLARI 29 NİSAN BEKLENİYOR! Bir Gece Masalı, Bahar... Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

22 NİSAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1. TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması – ATV

2. Esra Erol'da – ATV

3. Kral Kaybederse – Star TV

REYTİNG SONUÇLARI 29 NİSAN BEKLENİYOR! Bir Gece Masalı, Bahar... Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

22 NİSAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

1. TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması – ATV

2. Bahar – Show TV

3. Kral Kaybederse – Star TV

REYTİNG SONUÇLARI 29 NİSAN BEKLENİYOR! Bir Gece Masalı, Bahar... Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?