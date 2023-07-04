Sahilde uyuyan çocuğu boynundan vurarak öldürdü: Alkollüydüm hatırlamıyorum!

Acılı anne Zeynep Kılınç, yaşadıklarının etkisinden çıkamadığını belirterek, "Gece Hüsnü alkollü biri şekilde sahile geldi. İlk önce etrafa ateş açtı. Sonra 'hepinizi tarayacağım' diyerek bize doğru ateş etti. Kurşunlardan biri Aydın'ın boğazına isabet etti. Çocuğumu hastaneye zor yetişirdik. Zaten orada can verdi. Oğlum ölünce benim ciğerim, yüreğim yandı. Allah onun da yüreğini yaksın. En ağır cezayı alsın. Olaydan sonra 9 yaşındaki oğlum da devlet koruması altına alındı. Kalacak yerim olmadığı için çocuğumu geri alamıyorum. Yardım bekliyorum" diye konuştu. Aydın Kılınç'ın ağabeyi Bahri Kılınç ise kardeşinin can verdiği anları unutamadığını söyleyerek katilin gereken cezayı almasını istediğini belirtti.