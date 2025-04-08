Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sahte web sitesi ile 229 milyon liralık vurgun: Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 10:32

Sahte web sitesi ile 229 milyon liralık vurgun: Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı!

Diyarbakır'da sahte web sitesi kurarak yedek parça satışı yaptıklarını söyleyen şebeke, yüzlerce insanı dolandırdı. Tam 229 milyonluk vurgun yapan çeteye yönelik polis ekipleri düğmeye bastı. 413 suç kaydı olup 5 yıldır aranan örgüt lideri yakalandı. Mağdurların çeteye makbuzla yolladıkları mesajlar ise şaşkınlık yarattı.

DHA
Sahte web sitesi ile 229 milyon liralık vurgun: Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı!

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte web sitesi kurarak yedek parça satışı yaptıklarını söyleyip 229 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeyi "karekod" operasyonuyla çökertti. Operasyonda 413 suç kaydı olup 5 yıldır aranan örgüt liderinin de olduğu 18 şüpheli tutuklandı.

Sahte web sitesi ile 229 milyon liralık vurgun: Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sahte web sitesi kurarak yedek parça satışı yaptıklarını söyleyen suç şebekesine yönelik çalışma başlattı.

140 farklı olayda müşterilerle irtibata geçerek ürün ücretini peşin alan şebeke, ürünleri teslim etmedi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şebekenin 229 Milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Sahte web sitesi üzerinden 229 milyon vurgun yapan şebekeye "karekod" operasyonu! | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sahte web sitesi ile 229 milyon liralık vurgun: Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı!

Şebeke üyeleri, hesaplarına aktardıkları paraları ATM'lerde cep telefonundan karekodla çekip toplanan parayı örgüt liderine götürdüğü belirlendi.

Sahte web sitesi ile 229 milyon liralık vurgun: Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı!

413 SUÇTAN 5 SENEDİR ARANIYORDU

413 farklı suç kaydı olup 5 yıldır aranması bulunan örgüt lideri H.A. için Diyarbakır'dan İstanbul'a özel bir ekip görevlendirildi. Yaklaşık 1 hafta saha çalışması yapan Diyarbakır polisi, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Sahte web sitesi ile 229 milyon liralık vurgun: Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı!

Şüpheliler, tek tek tespit edilip ekiplerin Diyarbakır'dan koordine edilmesiyle eş zamanlı operasyonda yakalandı. Hesaplarına el konulan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.