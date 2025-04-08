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Sahte web sitesi ile 229 milyon liralık vurgun: Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
10:32
Sahte web sitesi ile 229 milyon liralık vurgun: Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı!
Diyarbakır'da sahte web sitesi kurarak yedek parça satışı yaptıklarını söyleyen şebeke, yüzlerce insanı dolandırdı. Tam 229 milyonluk vurgun yapan çeteye yönelik polis ekipleri düğmeye bastı. 413 suç kaydı olup 5 yıldır aranan örgüt lideri yakalandı. Mağdurların çeteye makbuzla yolladıkları mesajlar ise şaşkınlık yarattı.