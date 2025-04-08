Sahte web sitesi ile 229 milyon liralık vurgun: Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı!

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte web sitesi kurarak yedek parça satışı yaptıklarını söyleyip 229 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeyi "karekod" operasyonuyla çökertti. Operasyonda 413 suç kaydı olup 5 yıldır aranan örgüt liderinin de olduğu 18 şüpheli tutuklandı.