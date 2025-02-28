Sahur vakti ve iftar saat kaçta? İmsakiye 2025: İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il imsak saatleri

İMSAKİYE 2025: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL SAHUR-İFTAR VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. İstanbul başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;