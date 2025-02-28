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Sahur vakti ve iftar saat kaçta? İmsakiye 2025: İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il imsak saatleri
Giriş Tarihi: 28.02.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
12:35
Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan ve on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Milyonlarca kişi yarın gece sahura uyanarak ilk orucuna niyet edecek. Öte yandan Diyanet'ten yayınlanan Ramazan İmsakiyesi takvimine göre il il sahur vakti ve iftar saatleri belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya sahur vakti başta olmak üzere tüm iller için iftar saati duyuruldu. Peki, sahur vakti saat kaçta? İşte il il İmsakiye 2025