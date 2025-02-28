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Haberler Yaşam Sahur vakti ve iftar saat kaçta? İmsakiye 2025: İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il imsak saatleri
Giriş Tarihi: 28.02.2025 12:29 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 12:35

Sahur vakti ve iftar saat kaçta? İmsakiye 2025: İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il imsak saatleri

Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan ve on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Milyonlarca kişi yarın gece sahura uyanarak ilk orucuna niyet edecek. Öte yandan Diyanet'ten yayınlanan Ramazan İmsakiyesi takvimine göre il il sahur vakti ve iftar saatleri belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya sahur vakti başta olmak üzere tüm iller için iftar saati duyuruldu. Peki, sahur vakti saat kaçta? İşte il il İmsakiye 2025

Sahur vakti ve iftar saat kaçta? İmsakiye 2025: İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il imsak saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 günlük Ramazan İmsakiyesi takvimini yayınladı. 1 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek olan Ramazan ayı boyunca ''sahur saat kaçta'' ve ''iftar saat kaçta'' sorularının yanıtı sabah.com.tr'nin imsakiye 2025 sayfasında yer alacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antalya başta olmak üzere 81 ilin iftar saatleri ve imsak vakitleri yine buradan takip edilecek. Peki, ilk sahur kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il İmsakiye!

Sahur vakti ve iftar saat kaçta? İmsakiye 2025: İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il imsak saatleri

İMSAKİYE 2025: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL SAHUR-İFTAR VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. İstanbul başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Sahur vakti ve iftar saat kaçta? İmsakiye 2025: İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il imsak saatleri

İSTANBUL İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:07
İftar Vakti: 19:01

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 06:06
İftar Vakti: 19:03

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:04
İftar Vakti: 19:04

İSTANBUL İFTAR VAKTİ ❰❰❰ 29 GÜNLÜK İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

Sahur vakti ve iftar saat kaçta? İmsakiye 2025: İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il imsak saatleri

ADANA İFTAR VE SAHUR VAKTİ

Sahur vakti ve iftar saat kaçta? İmsakiye 2025: İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il imsak saatleri

ADIYAMAN İFTAR VE SAHUR VAKTİ

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