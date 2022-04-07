Samsun, Siirt, Sinop, Sivas Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

Bakan Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği Sağlık Bakanlığı 10 bin personel işçi alımı kura çekimi gerçekleşmeye devam ediyor. Başvuran adaylar için son adım kura çekimi olacak. İl ve meslek gruplarına bağlı olarak sırayla çekilen Sağlık Bakanlığı kura sonuçları bugün de belirli iller için gerçekleşecek. Samsun, Siirt, Sinop ve Sivas o iller arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Samsun, Siirt, Sinop, Sivas sorgulama bugünün gündeminde. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 7 Nisan Samsun, Siirt, Sinop, Sivas kura sonuçları…