Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Samsun, Siirt, Sinop, Sivas Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 09:27

Samsun, Siirt, Sinop, Sivas Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

Bakan Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği Sağlık Bakanlığı 10 bin personel işçi alımı kura çekimi gerçekleşmeye devam ediyor. Başvuran adaylar için son adım kura çekimi olacak. İl ve meslek gruplarına bağlı olarak sırayla çekilen Sağlık Bakanlığı kura sonuçları bugün de belirli iller için gerçekleşecek. Samsun, Siirt, Sinop ve Sivas o iller arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Samsun, Siirt, Sinop, Sivas sorgulama bugünün gündeminde. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 7 Nisan Samsun, Siirt, Sinop, Sivas kura sonuçları…

Samsun, Siirt, Sinop, Sivas Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

Dün ve bugün yapılacak kura sonuçları ile belli olan kazanan ve yedek listesi il ve meslek grubu bazında sırayla açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı bugünün en çok ziyaret edilen ekranlarından biri. Bugünün illeri arasında Samsun, Siirt, Sinop ve Sivas da var. Bu şehirlerden başvuru yapan adaylar "Samsun, Siirt, Sinop, Sivas Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları nihai liste açıklandı mı? İşte 7 Nisan Samsun, Siirt, Sinop, Sivas kura sonuçları…

Samsun, Siirt, Sinop, Sivas Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi noter huzurunda Ankara'da 6-7 Nisan 2022 tarihinde 09:00 – 18:00 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam ediyor.

İŞKUR ekranı ile iscisonuc.saglik.gov.tr'de ekranı üzerinden 6 Nisan 2022 tarihinde çekilen kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İSİM İSİM KURA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Samsun, Siirt, Sinop, Sivas Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kurası 6-7 Nisan tarihlerinde yapılacak. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube sayfasında yayınlanıyor. 6 Nisan kura çekimi 18.00 itibarıyla tamamlandı ve gözler 7 Nisan çekilişine çevrildi.

Kalan iller için kura çekimi 7 Nisan 2022 (bugün) saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Samsun, Siirt, Sinop, Sivas Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

06 Nisan 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 09:30'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Samsun, Siirt, Sinop, Sivas Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 7 Nisan İŞKUR işçi alımı isim isim liste ne zaman açıklanacak?

07 Nisan 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 09:30'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

SON DAKİKA