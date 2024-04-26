Şarkıcı Yalın’ın akrabası çıktı: Selin Yalın cinayetinde çarpıcı detaylar!

ÖNCE 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ömer Öktem, Selin Yalın ile 8 yıldır dini nikahlı olduklarını, olay günü buluşup alkol aldıklarını ve bir süre sonra aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Öktem, eline aldığı silahla duvara 8 el ateş açtığını silaha kenara bıraktıktan sonra Yalın'ın aynı silahla intihar ettiğini belirtti.

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