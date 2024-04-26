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Haberler Yaşam Şarkıcı Yalın'ın akrabası çıktı: Selin Yalın cinayetinde çarpıcı detaylar!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 15:53

Şarkıcı Yalın'ın akrabası çıktı: Selin Yalın cinayetinde çarpıcı detaylar!

İstanbul'da estetisyen Selin Yalın, bir süredir birlikte olduğu müteahhit Ömer Öktem tarafından kafasından tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdi. Bugün cenaze töreni yapılan Selin Yalın'ın şarkıcı Yalın'ın akrabası olduğu öğrenildi. İşte Selin Yalın cinayetinde çarpıcı detaylar…

İHA
Şarkıcı Yalın’ın akrabası çıktı: Selin Yalın cinayetinde çarpıcı detaylar!

Kan donduran cinayet İstanbul Kartal'da çarşamba günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Ömer Öktem (47), bir süredir birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın'ı tabanca ile vurarak hayattan kopardı.

Şarkıcı Yalın’ın akrabası çıktı: Selin Yalın cinayetinde çarpıcı detaylar!

KAFASINDAN TEK KURŞUN!

Yaşanan olay sonrası Öktem, öldürdüğü genç kadının eniştesi Mesut Toğay'ı arayarak intihar ettiğini açıkladı. Haberi alan kadının yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerde kadının başının arka kısmında yoğun kanın bulunduğu ve elinde de tabanca olduğu tespit edildi.

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Şarkıcı Yalın’ın akrabası çıktı: Selin Yalın cinayetinde çarpıcı detaylar!

ÖNCE 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ömer Öktem, Selin Yalın ile 8 yıldır dini nikahlı olduklarını, olay günü buluşup alkol aldıklarını ve bir süre sonra aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Öktem, eline aldığı silahla duvara 8 el ateş açtığını silaha kenara bıraktıktan sonra Yalın'ın aynı silahla intihar ettiğini belirtti.

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Şarkıcı Yalın’ın akrabası çıktı: Selin Yalın cinayetinde çarpıcı detaylar!

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen Ömer Öktem, önce yanlışlıkla Yalın'a ateş ettiğini söyledi ardından cinayeti işlediğini itiraf etti. Gözaltına alınan Ömer Öktem, emniyette yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şarkıcı Yalın’ın akrabası çıktı: Selin Yalın cinayetinde çarpıcı detaylar!

ŞARKICI YALIN'IN KUZENİ ÇIKTI

Rezidansta öldürülen Selin Yalın için bugün cenaze töreni düzenlendi. Maltepe Merkez Camiinde Cuma namazının ardından estetisyen Yalın, gözyaşları ile toprağa verildi.

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