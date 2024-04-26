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Şarkıcı Yalın'ın akrabası çıktı: Selin Yalın cinayetinde çarpıcı detaylar!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
15:53
Şarkıcı Yalın'ın akrabası çıktı: Selin Yalın cinayetinde çarpıcı detaylar!
İstanbul'da estetisyen Selin Yalın, bir süredir birlikte olduğu müteahhit Ömer Öktem tarafından kafasından tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdi. Bugün cenaze töreni yapılan Selin Yalın'ın şarkıcı Yalın'ın akrabası olduğu öğrenildi. İşte Selin Yalın cinayetinde çarpıcı detaylar…