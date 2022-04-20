Serkan Çağrı kimdir? Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

'Serkan Çağrı kimdir?' sorusu TV8 ekranlarının sevilen magazin programı Müfe ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın bugünkü konuğu. Geçtiğimiz günlerde Elif Buse Doğan Serkan Çağrı arasındaki 'Samsak Döveci' gerilimi ardından gündeme gelen ünlü klarnet virtüözü programda yaşanan tartışmaya açıklık getirecek. Bu noktada hayatı ile yakın mercek altına alınan klarnet virtüözü hakkında 'Serkan Çağrı nereli, kaç yaşında?' soruları da yanıt aramaya başladı. Peki, bir dönem Grup Laçin üyesi olan Serkan Çağrı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Serkan Çağrı eşi, yaşı ve hayatı…