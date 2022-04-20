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Haberler Yaşam Serkan Çağrı kimdir? Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı nereli, kaç yaşında, eşi kim?
Giriş Tarihi: 20.04.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 10:35

Serkan Çağrı kimdir? Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

'Serkan Çağrı kimdir?' sorusu TV8 ekranlarının sevilen magazin programı Müfe ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın bugünkü konuğu. Geçtiğimiz günlerde Elif Buse Doğan Serkan Çağrı arasındaki 'Samsak Döveci' gerilimi ardından gündeme gelen ünlü klarnet virtüözü programda yaşanan tartışmaya açıklık getirecek. Bu noktada hayatı ile yakın mercek altına alınan klarnet virtüözü hakkında 'Serkan Çağrı nereli, kaç yaşında?' soruları da yanıt aramaya başladı. Peki, bir dönem Grup Laçin üyesi olan Serkan Çağrı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Serkan Çağrı eşi, yaşı ve hayatı…

Serkan Çağrı kimdir? Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

Ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı, bugün 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Klarneti ile eşlik ettiği birçok şarkının yanı sıra son dönemin en popüler şarkılarından 'Samsak Döveci'ne Elif Buse Doğan ile yaptığı düet ile dillerden düşmeyen Serkan Çağrı'nın bu başarısına ikili arasındaki tartışma gölge düşürdü. Yaşanan olumsuz duruma açıklık getirmek için TV8'in konuğu olan Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan'ın şarkıyı kendisinden ayrı çıkarmasına karşılık vererek başka bir solist ile aynı şarkıda çalışmıştı. Bu noktada ''Serkan Çağrı kimdir?'' sorusu yanıt arıyor. Peki, Serkan Çağrı nereli, kaç yaşında, eşi kim? İşte hakkında merak edilenler…

Serkan Çağrı kimdir? Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

SERKAN ÇAĞRI KİMDİR?

2 Haziran 1976 tarihinde Edirne Keşan'da doğan Serkan Çağrı, klarnet virtüözü ve akademisyendir. 2017 yılından bu yana Türk Hava Yolları uçaklarında kullanılan kabin içi müziklerin yapım ve yönetmenliğinde bulundu.

Henüz 7 yaşındayken klarnet çalmaya başlayan Çağrı, 13 yaşında Erguvan Festivali kapsamında yaş ortalamasının 40 olduğu yarışmada özel ödüle layık görülerek başarısını kanıtladı.

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Serkan Çağrı kimdir? Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

1995'te Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'na başlayan Serkan Çağrı, 1998 yılında İTÜ Devlet türk Müziği Konservatuarı'na geçiş yapmıştır. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak başlayan ünlü isim, Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi ardından Bakü Müzik Akademisi'nde doktora eğitimini sürdürmektedir.

Serkan Çağrı kimdir? Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

SERKAN ÇAĞRI EŞİ KİMDİR?

Serkan Çağrı TRT bünyesinde görev alan TV ve Radyo yapımcısı Ebru Çağrı ile evlidir. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

Serkan Çağrı kimdir? Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

SERKAN ÇAĞRI ALBÜMLERİ

Sır - Yılı: 2016

Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı : 2011

Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı : 2011

Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı : 2009

Âlâ. Yılı : 2008

Nefesim Yılı : 2005

Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak) : 1998

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