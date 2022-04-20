Serkan Çağrı kimdir? Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

Ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı, bugün 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Klarneti ile eşlik ettiği birçok şarkının yanı sıra son dönemin en popüler şarkılarından 'Samsak Döveci'ne Elif Buse Doğan ile yaptığı düet ile dillerden düşmeyen Serkan Çağrı'nın bu başarısına ikili arasındaki tartışma gölge düşürdü. Yaşanan olumsuz duruma açıklık getirmek için TV8'in konuğu olan Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan'ın şarkıyı kendisinden ayrı çıkarmasına karşılık vererek başka bir solist ile aynı şarkıda çalışmıştı. Bu noktada ''Serkan Çağrı kimdir?'' sorusu yanıt arıyor. Peki, Serkan Çağrı nereli, kaç yaşında, eşi kim? İşte hakkında merak edilenler…