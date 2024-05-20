Sinan Akçıl’dan İsrail’e Fransızca tepki: Beni dinle Netanyahu!

Sinan Akçıl, dün akşam Fransa'nın Rouen şehrinde 19 Mayıs Türk Festivali'ndeki konserde bir konuşma yaptı. Konserde katil İsrail'in zulmüne dikkat çeken Akçıl, şu ifadeleri kullandı: "Bir şeyler söylemek istiyorum… Ve bunları Fransızca söylemek istiyorum…

Sinan Akçıl'dan Fransa konserinde 'Filistin' açıklaması