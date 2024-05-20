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Haberler Yaşam Sinan Akçıl’dan İsrail’e Fransızca tepki: Beni dinle Netanyahu!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 15:59

Sinan Akçıl’dan İsrail’e Fransızca tepki: Beni dinle Netanyahu!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Fransa konserinde katil İsrail'e tepki gösterdi. İsrail'in zulmüne dikkat çeken Akçıl, "Bir şeyler söylemek istiyorum… Ve bunları Fransızca söylemek istiyorum… Beni dinle İsrail, beni dinle Benjamin Netanyahu. Acilen bu vahşete son ver! Acilen Filistinli çocukları ve bebekleri öldürmeyi durdur..." dedi. O anlar konsere katılanlar tarafından böyle görüntülendi…

Sinan Akçıl’dan İsrail’e Fransızca tepki: Beni dinle Netanyahu!

Sinan Akçıl, dün akşam Fransa'nın Rouen şehrinde 19 Mayıs Türk Festivali'ndeki konserde bir konuşma yaptı. Konserde katil İsrail'in zulmüne dikkat çeken Akçıl, şu ifadeleri kullandı: "Bir şeyler söylemek istiyorum… Ve bunları Fransızca söylemek istiyorum…

Sinan Akçıl'dan Fransa konserinde 'Filistin' açıklaması

Sinan Akçıl’dan İsrail’e Fransızca tepki: Beni dinle Netanyahu!

Çünkü eğer Fransızca söylersem belki daha iyi anlarlar... Beni dinle İsrail, beni dinle Benjamin Netanyahu. Acilen bu vahşete son ver!

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Sinan Akçıl’dan İsrail’e Fransızca tepki: Beni dinle Netanyahu!

Acilen Filistinli çocukları ve bebekleri öldürmeyi durdur... Bütün Türkiye, Filistin ile beraber. Yaşasın özgür Filistin, yaşasın Özgür Filistin…"

Sinan Akçıl’dan İsrail’e Fransızca tepki: Beni dinle Netanyahu!

Coşkulu kalabalık, ünlü sanatçı Sinan Akçıl'ı uzun süre alkışladı...

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