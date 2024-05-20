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Sinan Akçıl’dan İsrail’e Fransızca tepki: Beni dinle Netanyahu!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
15:59
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Fransa konserinde katil İsrail'e tepki gösterdi. İsrail'in zulmüne dikkat çeken Akçıl, "Bir şeyler söylemek istiyorum… Ve bunları Fransızca söylemek istiyorum… Beni dinle İsrail, beni dinle Benjamin Netanyahu. Acilen bu vahşete son ver! Acilen Filistinli çocukları ve bebekleri öldürmeyi durdur..." dedi. O anlar konsere katılanlar tarafından böyle görüntülendi…