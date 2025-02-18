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Haberler Yaşam Sinop'ta yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Sinop'ta kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:57 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:57

Sinop'ta yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Sinop'ta kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava, Sinop'ta hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji, kar yağışının süreceğini ve buzlanma riskinin arttığını duyurdu. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kararın, hava şartlarına bağlı olarak yetkililer tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, Sinop'ta yarın okullar tatil mi?

Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Sinop’ta kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Yoğun kar yağışı birçok şehirde eğitimi aksatmaya devam ediyor. Meteoroloji, 19 Şubat Çarşamba günü Sinop'ta havanın daha da soğuyacağını ve kar yağışının etkisini artıracağını duyurdu. Yetkililer, don ve buzlanma tehlikesine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunurken, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Sinop'ta yarın okullar tatil mi?

Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Sinop’ta kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ? (19 ŞUBAT)

Sinop'ta, kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Önleyici tedbir ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı kent ve ilçelerde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Sinop’ta kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

SİNOP HAVA DURUMU

Sinop'ta 19 Şubat Çarşamba günü kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Meteorolojiye göre, hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek ve özellikle sabah saatlerinde buzlanma riski artacak. Şehir genelinde ulaşımı olumsuz etkileyebilecek hava koşulları nedeniyle yetkililer, sürücüler ve yayaların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmeleri öneriliyor.

Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Sinop’ta kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 20 Şubat Perşembe gününden itibaren 8 ila 10 derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 5 gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtilirken, yetkililer vatandaşları don, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Sinop’ta kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Beklenilen kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Bazı illerimizde 20.02.2025 Perşembe gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklar; Erzurum'da -20 derece , Erzincan'da -14 derece , Bayburt'da -16 derece ve Ardahan: -29 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

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