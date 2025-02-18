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Sinop'ta yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Sinop'ta kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
22:57
Sinop'ta yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba Sinop'ta kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava, Sinop'ta hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji, kar yağışının süreceğini ve buzlanma riskinin arttığını duyurdu. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kararın, hava şartlarına bağlı olarak yetkililer tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, Sinop'ta yarın okullar tatil mi?