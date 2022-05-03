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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Sivas'ta korkunç kaza! Otomobil üst geçit duvarına çarptı: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 03.05.2022 18:01 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 18:48

SON DAKİKA: Sivas'ta korkunç kaza! Otomobil üst geçit duvarına çarptı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri: Sivas'ta Ramazan bayramının ikinci gününde kan donduran bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, üst geçit duvarına çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

DHA
SON DAKİKA: Sivas’ta korkunç kaza! Otomobil üst geçit duvarına çarptı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri: Sivas'tan gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

SON DAKİKA: Sivas’ta korkunç kaza! Otomobil üst geçit duvarına çarptı: Ölü ve yaralılar var

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin üst geçit duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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SON DAKİKA: Sivas’ta korkunç kaza! Otomobil üst geçit duvarına çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

SON DAKİKA: Sivas’ta korkunç kaza! Otomobil üst geçit duvarına çarptı: Ölü ve yaralılar var

ÜST GEÇİT DUVARINA ÇARPTI

Sivas'tan Kayseri yönüne giden Hüseyin Güller (49) yönetimindeki 58 ADK 603 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağındaki eğimli alana düşüp, TCDD üst geçidinin duvarına çarptı.

SON DAKİKA: Sivas’ta korkunç kaza! Otomobil üst geçit duvarına çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kazada sürücü Güller ile birlikte Serkan Güller (27), Keziban Günal (48), Esra Çiçek (26), Elif Çiçek (5) ve Erva Çiçek (3) yaralandı.

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