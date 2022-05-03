Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: Sivas'ta korkunç kaza! Otomobil üst geçit duvarına çarptı: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 03.05.2022 18:01
Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
18:48
SON DAKİKA: Sivas'ta korkunç kaza! Otomobil üst geçit duvarına çarptı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberleri: Sivas'ta Ramazan bayramının ikinci gününde kan donduran bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, üst geçit duvarına çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.