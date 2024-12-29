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Haberler Yaşam ŞOK aktüel yılın son fırsatları başladı! ŞOK markette yeni yıla özel indirimler ve aktüel ürünler neler?💥
Giriş Tarihi: 29.12.2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 20:02

ŞOK aktüel yılın son fırsatları başladı! ŞOK markette yeni yıla özel indirimler ve aktüel ürünler neler?💥

ŞOK aktüel yılın son fırsatları ile alışverişseverler tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşına özel birçok çeşit ürünün yer aldığı katalogda tombala, kar spreyi, kutu oyunları, led ışık, okey takımı, kar küresi ve şamdan-mum gibi birçok ürün yer alıyor. Aynı zamanda aktüel katalog ürünleri arasında kuruyemiş çeşitleri, cipsi çeşitleri ve daha fazlası zincir marketerde satışta! Peki, ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK aktüel yılın son fırsatları başladı! ŞOK markette yeni yıla özel indirimler ve aktüel ürünler neler?💥

ŞOK aktüel Aralık ayına özel ürünleri ile mağazalarda satışta! yılın son fırsatlarında yeni yıla özel birçok ürünler yer alıyor. her ihtiyaca uygun ürünlerin yer aldığı katalogda mutfak ürünlerinden kozmetik malzemelere, kuruyemiş çeşitlerinden kahvaltılık ürünlere birçok malzeme yer alıyor. işte, şok aktüel ürünleri...

ŞOK aktüel yılın son fırsatları başladı! ŞOK markette yeni yıla özel indirimler ve aktüel ürünler neler?💥

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ

  • Cipsi Çeşitleri 150 g 34,50 TL
  • Cipsi Çeşitleri 110 g 49,50 TL
  • Meyve Suyu 946 ml 69,50 TL
  • Şalgam Suyu Sade/Acılı 2 L 44,95 TL
  • Un Kurabiyesi/ Tahinli Susamlı Kurabiye 500 g 57,95 TL
  • Çikolata Çeşitleri 80 - 100 g 44,50 TL
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ŞOK aktüel yılın son fırsatları başladı! ŞOK markette yeni yıla özel indirimler ve aktüel ürünler neler?💥
  • Lip Gloss 37,90 TL
  • Mascara 89,90 TL
  • Şampuan Çeşitleri 330 ml 99,75 TL
  • Erkek Deodorant 150 ml 179 TL
  • Vücut Spreyi 250 m 64 TL
  • Saç Jölesi 250 ml 65,90 TL
  • Saç Spreyi 250 ml 99 TL
  • Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 99,90 TL

ŞOK aktüel yılın son fırsatları başladı! ŞOK markette yeni yıla özel indirimler ve aktüel ürünler neler?💥
  • Dondurulmuş Hindi 249 TL
  • Tarçın 90 g 21,90 TL
  • Hamburger 4'lü 100 g 49,95 TL
  • Dana Pastırma 100 g 149 TL
  • Salamura Siyah Zeytin (261-290) 500 g 79,90 TL
  • Beyaz Peynir 600 g 160 TL

ŞOK aktüel yılın son fırsatları başladı! ŞOK markette yeni yıla özel indirimler ve aktüel ürünler neler?💥
  • Dikdörtgen Tepsi 3850 cc 249 TL
  • Borcam Kare Tepsi 1950 cc 149 TL
  • Çay Bardağı 6'lı 170 cc 99,95 TL
  • Bardak 3'lü 365 cc 99,95 TL
  • Fırın Tepsisi 3200 cc 249 TL
  • Yuvarlak Tencere 1450 cc 129 TL
  • Yuvarlak Kek Fanus 32 cm 499 TL
  • Dik Kenarlı Sunum Tabağı 69,95 TL
  • Kavalye Selis Optikli Çay Bardağı 6'lı 110 cc 199 TL
  • 12 Parça Çay Seti 599 TL
  • Metal Mısır Kovası 69,95 TL
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