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Sokak ortasında tüyler ürperten görüntü: Kaskla kabusu yaşattılar!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
11:00
Sokak ortasında tüyler ürperten görüntü: Kaskla kabusu yaşattılar!
İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasında bir şahıs hastanelik olana kadar dövülürken, acımasız dayak sonrası polis ekipleri yapmış olduğu çalışmalarda 4 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı. O kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın olayın başında kaskla gruptaki kişilerden dayak yediği ve yere yığıldığı görüldü...