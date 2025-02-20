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Haberler Yaşam Sokak ortasında tüyler ürperten görüntü: Kaskla kabusu yaşattılar!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:00

Sokak ortasında tüyler ürperten görüntü: Kaskla kabusu yaşattılar!

İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasında bir şahıs hastanelik olana kadar dövülürken, acımasız dayak sonrası polis ekipleri yapmış olduğu çalışmalarda 4 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı. O kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın olayın başında kaskla gruptaki kişilerden dayak yediği ve yere yığıldığı görüldü...

İHA
Sokak ortasında tüyler ürperten görüntü: Kaskla kabusu yaşattılar!

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde bir grup sokak ortasında yaşadığı tartışma sonucunda bir kişiyi acımasızca döverek hastanelik etmişti.

Sokak ortasında tüyler ürperten görüntü: Kaskla kabusu yaşattılar!

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler sonrasında polis ekipleri çalışma yapmış H.E., M.E., Y.E.E. ve B.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. O olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Arnavutköy'deki acımasız dayak kamerada! Kaskla kafasına vurup yerde tekmelediler | Video

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Sokak ortasında tüyler ürperten görüntü: Kaskla kabusu yaşattılar!

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların bir genci ortasına alarak dövdüğü, kafasını sokakta bulunan iş yeri camına vurduktan sonra kaskla saldırıp yere düşürdüğü, yere düşürdükten sonrada tekmelemeye devam ettikleri görüldü.

Sokak ortasında tüyler ürperten görüntü: Kaskla kabusu yaşattılar!

Kavganın ilk çıktığı anları kaydeden görüntülerde şahısların acımasızca bir kişiyi döverek hastanelik ettiği anlar net şekilde kaydedildi.

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