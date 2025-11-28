Haberler
Yaşam
Son dakika | 19 yıl önceki Hikmet Akçay cinayetinde yeni detaylar! Kasetteki sesler ortaya çıktı: Seni öldürüp bavula koyarım
Giriş Tarihi: 28.11.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 15:25
Son dakika | 19 yıl önceki Hikmet Akçay cinayetinde yeni detaylar! Kasetteki sesler ortaya çıktı: Seni öldürüp bavula koyarım
Son dakika haberi: İstanbul'da 19 yıl 7 ay önce kaybolan matematik öğretmeni Hikmet Akçay(51)'ın dosyanın zaman aşımına uğramasına 5 ay kala cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Öğretmenler günü yapılan operasyonla öğretmen Hikmet Akçay'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra Kocaeli'nden Silivri'ye bir bavul içinde getirerek yakan biri kadın 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kan donduran cinayeti 19 yıl sonra ortaya çıkaran delillerden birisinin de Hikmet Akçay ile katili Esin Babadağ'ın öldürülmeden önceki ses kayıtları olduğu öğrenildi. Akçay'ın zaman zaman takıntı haline getirdiği Esin Babadağ'ın sesini dinlemek için kayda aldığı öne sürülen konuşmalarda; "Akçay'ın katiline eğer o adamla ilişkini bitirmezsen seni öldürüp bavula koyarım" dediği öğrenildi. Hikmet Akçay bu sözlerle tehdit ettiği katili tarafından aynı şekilde öldürülüp bavula konularak yakıldı.