Giriş Tarihi: 28.11.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 15:25

Son dakika | 19 yıl önceki Hikmet Akçay cinayetinde yeni detaylar! Kasetteki sesler ortaya çıktı: Seni öldürüp bavula koyarım

Son dakika haberi: İstanbul'da 19 yıl 7 ay önce kaybolan matematik öğretmeni Hikmet Akçay(51)'ın dosyanın zaman aşımına uğramasına 5 ay kala cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Öğretmenler günü yapılan operasyonla öğretmen Hikmet Akçay'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra Kocaeli'nden Silivri'ye bir bavul içinde getirerek yakan biri kadın 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kan donduran cinayeti 19 yıl sonra ortaya çıkaran delillerden birisinin de Hikmet Akçay ile katili Esin Babadağ'ın öldürülmeden önceki ses kayıtları olduğu öğrenildi. Akçay'ın zaman zaman takıntı haline getirdiği Esin Babadağ'ın sesini dinlemek için kayda aldığı öne sürülen konuşmalarda; "Akçay'ın katiline eğer o adamla ilişkini bitirmezsen seni öldürüp bavula koyarım" dediği öğrenildi. Hikmet Akçay bu sözlerle tehdit ettiği katili tarafından aynı şekilde öldürülüp bavula konularak yakıldı.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika... İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla zaman aşımına uğramasına aylar kala dosyaları tekrar raftan indiren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir cinayeti ortaya çıkardı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından tozlu raflardan indirilen dosyada Hikmet Akçay'ın o zaman Ortaokul'da öğrencisi olan Esin Babadağ ve ailesiyle sık sık görüştüğünü tespit etti. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş.'de çalıştığı öğrenilen Esin Babadağ'ın geçmişini inceleyen polis ekipleri cinayeti adım adım çözmüştü.

YILLAR ÖNCESİNDEN KALAN SES KAYITLARI EN ÖNEMLİ DELİL OLDU

Ortaokul Öğretmeni olan Hikmet Akçay'ı Kocaeli'ndeki Öğrenci evinde öldürdükten sonra Kimya Öğretmeni olan sevgilisi ve arkadaşı ile birlikte Silivri'de bir araziye bavul içinde atarak yakan Esin Babadağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç cinayeti 19 yıl sonra açığa çıkaran ve Babadağ'a olayı itiraf ettiren en önemli delillerden birisinin de yıllar önce kayda alınan ses kayıtlarının olduğu öne sürüldü.

KAYIP ŞAHISLAR POLİSİ O KASATLERİ ADLİ EMANETTEN ÇIKARDI

İddiaya göre Hikmet Akçay kaybolduğunda ağabeyi İsmet Akçay, kardeşinin evinde bulduğu eski kasetleri de polise teslim etmişti. O dönem sesler incelendi ama içeriğinde karmaşık sesler çıkınca anlaşılamamıştı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 20 yıl önceden kalan o kayıtları tekrar adli emanetten buldu. Kasetler incelenerek yeniden düzenlendi.

Sesler daha kaliteli hale getirildi ve dinlendiğinde ölen öğretmen ile katili olan ortaokul öğrencisinin konuşmaları ortaya çıktı.

SENİ ÖLDÜRÜP BAVULA KOYARIM DEMİŞ KATİLİ ONA AYNISINI YAPMIŞ

Bu konuşmalar sırasında Hikmet Akçay'ın 'Sen evli erkeklerle ilişkiye giriyorsun. Seni annene söylerim. O öğretmenin eşini de tanıyorum. Ona da durumu anlatacağım. Bu ilişkiye son vermezsen seni parçalar bir bavulun içine koyarım' diye tehdit ettiği belirlendi.

Cinayetin zaman aşımına uğramasına 5 ay kala Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.