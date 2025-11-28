19 yıl önceki cinayette sır perdesi aralandı: Hikmet Akçay'ın katili, eski öğrencisi çıktı! | Video

28.11.2025 | 15:09

Son dakika haberi: İstanbul'da 19 yıl 7 ay önce kaybolan matematik öğretmeni Hikmet Akçay (51)'ın dosyanın zaman aşımına uğramasına 5 ay kala cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Öğretmenler günü yapılan operasyonla öğretmen Hikmet Akçay'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra Kocaeli'nden Silivri'ye bir bavul içinde getirerek yakan biri kadın 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kan donduran cinayeti 19 yıl sonra ortaya çıkaran delillerden birisinin de Hikmet Akçay ile katili Esin Babadağ'ın öldürülmeden önceki ses kayıtları olduğu öğrenildi. Akçay'ın zaman zaman takıntı haline getirdiği Esin Babadağ'ın sesini dinlemek için kayda aldığı öne sürülen konuşmalarda; "Akçay'ın katiline eğer o adamla ilişkini bitirmezsen seni öldürüp bavula koyarım" dediği öğrenildi. Hikmet Akçay bu sözlerle tehdit ettiği katili tarafından aynı şekilde öldürülüp bavula konularak yakıldı.