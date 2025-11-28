SON DAKİKA! 2026 yeniden değerleme oranı ne kadar oldu? İşte yeni trafik cezaları

EHLİYETLER DE ARTIYOR: A1 ve A2 ehliyet harcı 1883 TL'den 2 bin 363 TL'ye yükselirken, B tipi ehliyet harcı 5 bin 678 TL'den 7 bin 126 TL'yi bulacak.

PASAPORT HARCI: 2 bin 359 TL olan 6 aylık pasaport harcı ise 2 bin 960 TL olarak uygulanacak. 1 yıllık pasaport harcı 4 bin 328 TL, 3 yıllık 10 bin 39 TL ve üç yılın üzerindeki pasaportlarda da 14 bin 147 TL harç parası alınacak.