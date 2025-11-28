Haberler
SON DAKİKA! 2026 yeniden değerleme oranı ne kadar oldu? İşte yeni trafik cezaları
Giriş Tarihi: 28.11.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 07:32
Son dakika haberi! 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlendi. Kırmızı ışık ihlali 2 bin 719 TL'ye, gürültü çıkarma cezası 1.246 TL'ye, drift cezası 58 bin 219 TL'ye, telefonla konuşma cezası da 2 bin 721 TL'ye çıkacak.