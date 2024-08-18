Son dakika: Alevlerle mücadele kesintisiz devam ediyor! İzmir, Aydın, Muğla, Bolu, Uşak ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle yangın bölgelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf eden tüm ekiplere teşekkür eden Bakan Işıkhan, vatandaşlara da 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu. Yangınların en ufak kıvılcımla dahi çıktığına dikkat çeken Bakan Işıkhan, herkesi teyakkuzda olmaya davet ederek "Burada sivil ve özel tüm birimlerimiz yangına müdahale ediyorlar. Allah bütün afetleri tekrar yaşatmasın inşallah.