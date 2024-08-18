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Giriş Tarihi: 18.08.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 08:06

Son dakika: Alevlerle mücadele kesintisiz devam ediyor! İzmir, Aydın, Muğla, Bolu, Uşak ve Manisa'daki orman yangınlarında son durum

Son dakika haberleri: Türkiye'nin birçok noktasında son günlerde yaşanan sıcak hava ve kuraklığın da etkisiyle orman yangınları çıktı. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla, Manisa ve Uşak'ta ormanlık alanlarda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangına ilk andan itibaren havadan ve karadan müdahale edilirken devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu anda 8 aktif yangının olduğunu belirterek, "Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürülmüş vaziyette. Çalışmalar devam ediyor." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "7 gözaltı vardı İzmir'de. Bolu Göynük'te 2 tutuklama, 2 adli kontrol vardı. Ama akşama doğru Tire'deki o 3 gözaltıyla da ilgili mahkeme değerlendirmesini yaptı. Onlar da tutuklandı." dedi. İşte İzmir, Aydın, Muğla, Bolu, Uşak ve Manisa'daki orman yangınlarında son durum...

Son dakika: Alevlerle mücadele kesintisiz devam ediyor! İzmir, Aydın, Muğla, Bolu, Uşak ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum

Son dakika haberleri: Türkiye'de ağustos ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ve buna bağlı olarak meydana gelen kuraklığın da etkisiyle birçok noktada orman yangınları çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, hava şartlarının da etkisiyle ülke genelinde birbiri ardına başlayan orman yangınlarını havadan ve karadan müdahalelerle söndürmeye çalışıyor. Yangınlarla ilgili şu ana kadar 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Son dakika: Alevlerle mücadele kesintisiz devam ediyor! İzmir, Aydın, Muğla, Bolu, Uşak ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum

İşte dakika dakika yangın bölgelerinden son durum

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Son dakika: Alevlerle mücadele kesintisiz devam ediyor! İzmir, Aydın, Muğla, Bolu, Uşak ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum

03.26: İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi. Elban, yangına bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildirdi.

Bölgenin ağırlıklı makilik alan olduğunu belirten Elban, "Yangın, havanın çok sıcak ve kurak olması artı şiddetli rüzgar neticesiyle çok hızlı yayılım gösterdi." dedi.

Son dakika: Alevlerle mücadele kesintisiz devam ediyor! İzmir, Aydın, Muğla, Bolu, Uşak ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum

01.39: BAKAN IŞIKHAN: 15 EYLÜL'E KADAR TEYAKKUZDA OLMALIYIZ

Muğla'da yangından etkilenen vatandaşları ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Eylül'e kadar teyakkuzda olunması gerektiğine dikkat çekerek "En ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor" dedi.

Son dakika: Alevlerle mücadele kesintisiz devam ediyor! İzmir, Aydın, Muğla, Bolu, Uşak ve Manisa’daki orman yangınlarında son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle yangın bölgelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf eden tüm ekiplere teşekkür eden Bakan Işıkhan, vatandaşlara da 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu. Yangınların en ufak kıvılcımla dahi çıktığına dikkat çeken Bakan Işıkhan, herkesi teyakkuzda olmaya davet ederek "Burada sivil ve özel tüm birimlerimiz yangına müdahale ediyorlar. Allah bütün afetleri tekrar yaşatmasın inşallah.

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