Giriş Tarihi: 18.08.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
08:06
Son dakika: Alevlerle mücadele kesintisiz devam ediyor! İzmir, Aydın, Muğla, Bolu, Uşak ve Manisa'daki orman yangınlarında son durum
Son dakika haberleri: Türkiye'nin birçok noktasında son günlerde yaşanan sıcak hava ve kuraklığın da etkisiyle orman yangınları çıktı. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla, Manisa ve Uşak'ta ormanlık alanlarda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve yerleşim yerlerine sıçradı. Yangına ilk andan itibaren havadan ve karadan müdahale edilirken devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu anda 8 aktif yangının olduğunu belirterek, "Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürülmüş vaziyette. Çalışmalar devam ediyor." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "7 gözaltı vardı İzmir'de. Bolu Göynük'te 2 tutuklama, 2 adli kontrol vardı. Ama akşama doğru Tire'deki o 3 gözaltıyla da ilgili mahkeme değerlendirmesini yaptı. Onlar da tutuklandı." dedi. İşte İzmir, Aydın, Muğla, Bolu, Uşak ve Manisa'daki orman yangınlarında son durum...