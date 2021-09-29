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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Alişan Soylu ve Arda Yurtseven'in ölümü Türkiye'yi sarstı! Facebook paylaşımı yürek dağladı: Davetsiz misafir...
Giriş Tarihi: 29.09.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 11:34

SON DAKİKA! Alişan Soylu ve Arda Yurtseven'in ölümü Türkiye'yi sarstı! Facebook paylaşımı yürek dağladı: Davetsiz misafir...

Son dakika haberi: İstanbul'da Arda Yurtseven, Isparta'da Alişan Soylu genç yaşta hayata veda etti. Benzer bir şekilde yaşamını yitiren iki genç, önce kayıp olarak arandı daha sonra ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Arda ve Alişan'ın ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Alişan Soylu'nun bir yakınının Facebook paylaşımı ise yürek dağladı: "Ölüm geliyorum demez. Çünkü onun zamanı ve saati yok. O her zaman davetsiz misafirdir ve bugün bizim misafirimiz oldu. Allah hepimize sabırlar versin, sevdiğimizin mekanı cennet olsun..."

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA! Alişan Soylu ve Arda Yurtseven’in ölümü Türkiye’yi sarstı! Facebook paylaşımı yürek dağladı: Davetsiz misafir...

İki farklı şehir, iki farklı genç adam... İstanbul'da Arda Yurtseven, Isparta'da ise Alişan Soylu benzer bir şekilde yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA! Alişan Soylu ve Arda Yurtseven’in ölümü Türkiye’yi sarstı! Facebook paylaşımı yürek dağladı: Davetsiz misafir...

Türkiye, İstanbul'da ölü bulunan Arda Yurtseven'e ağladı. Benzer bir olay Isparta'da da yaşandı. Günlerdir aranan Alişan Soylu'nun da cansız bedenine ulaşıldı.

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SON DAKİKA! Alişan Soylu ve Arda Yurtseven’in ölümü Türkiye’yi sarstı! Facebook paylaşımı yürek dağladı: Davetsiz misafir...

İstanbul Kartal'da oturan Arda Yurtseven, geçtiğimiz günlerde sırra kadem basmıştı.

SON DAKİKA! Alişan Soylu ve Arda Yurtseven’in ölümü Türkiye’yi sarstı! Facebook paylaşımı yürek dağladı: Davetsiz misafir...

ARDA YURTSEVEN ORMANDA ASILI BULUNMUŞTU

Ekipler, Aydos Ormanı'nda arama çalışması başlattı. Ağaçta asılı bulunan 17 yaşındaki Arda Yurtseven'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SON DAKİKA! Alişan Soylu ve Arda Yurtseven’in ölümü Türkiye’yi sarstı! Facebook paylaşımı yürek dağladı: Davetsiz misafir...

ALİŞAN SOYLU DA ORTADAN KAYBOLDU

Türkiye bu olayı konuşurken benzer bir olay da Isparta'da yaşandı. Aksu ilçesinde ailesiyle oturan Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi.

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