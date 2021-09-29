SON DAKİKA! Alişan Soylu ve Arda Yurtseven’in ölümü Türkiye’yi sarstı! Facebook paylaşımı yürek dağladı: Davetsiz misafir...

Son dakika haberi: İstanbul'da Arda Yurtseven, Isparta'da Alişan Soylu genç yaşta hayata veda etti. Benzer bir şekilde yaşamını yitiren iki genç, önce kayıp olarak arandı daha sonra ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Arda ve Alişan'ın ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Alişan Soylu'nun bir yakınının Facebook paylaşımı ise yürek dağladı: "Ölüm geliyorum demez. Çünkü onun zamanı ve saati yok. O her zaman davetsiz misafirdir ve bugün bizim misafirimiz oldu. Allah hepimize sabırlar versin, sevdiğimizin mekanı cennet olsun..."