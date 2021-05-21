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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Altın fiyatları canlı rakamlar! 20 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.05.2021 18:23 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 01:38

| canlı rakamlar! 20 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın dördüncü işlem gününde ile ilgili hareketlilik yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren gün içerisinde de sıklıkla alış ve satış fiyatları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Özellikle koronavirüs salgını süresince ekonominin merkezi haline gelen sarı metal, inişli çıkışlı grafiği nedeniyle önemli bir konumda bulunuyor. Bu kapsamda; 20 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 20 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ile ilgili haberleri güncel olarak takip ediliyor. Özellikle canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 454 liradan işlem görüyor. Öte yandan çeyrek altın 811 lira, gram altın ise 504 liradan işlem görüyor. Buna göre; 20 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 20 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 454,53

SATIŞ: 486,11

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 20 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.310,00

SATIŞ: 3.390,00

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 20 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.335,00

SATIŞ: 3.386,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 20 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.222,60

SATIŞ: 3.288,06

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