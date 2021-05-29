Son dakika altın fiyatları gelişmeleri! 29 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri hafta sonu piyasaları kapalı olduğu günde takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı olan sarı metal son günlere yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da canlı ve anlık rakamlara bakılmadan ise kuyumcunun yolu tutulmuyor. Son olarak 22 ayar bilezik fiyatları 469 lira olurken, ata ve tam altın 3 bin lira civarında seyrediyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen 29 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika hareketliliği!