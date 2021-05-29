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Haberler Yaşam Son dakika altın fiyatları gelişmeleri! 29 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.05.2021 17:32 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 17:48

gelişmeleri! 29 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek ?

gelişmeleri hafta sonu piyasaları kapalı olduğu günde takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ilgi odağı olan sarı metal son günlere yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da canlı ve anlık rakamlara bakılmadan ise kuyumcunun yolu tutulmuyor. Son olarak 22 ayar bilezik fiyatları 469 lira olurken, ata ve tam altın 3 bin lira civarında seyrediyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen 29 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile hareketliliği!

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri! 29 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

üzerindeki hareketliliği bugünde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Piyasaların işlem yapmadığı hafta sonunda alış ve satış rakamlarını öğrenmek isteyenler canlı rakamları takip ediyor. Öte yandan ani iniş ve çıkış grafiği çizen sarı metalin Mayıs ayı sonuna doğru izleyeceği grafik ise merak konusu oluyor. Peki 29 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu? Canlı ve güncel

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri! 29 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 469,79

SATIŞ: 501,96

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Son dakika altın fiyatları gelişmeleri! 29 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.450,00

SATIŞ: 3.502,00

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri! 29 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.421,00

SATIŞ: 3.530,00

Son dakika altın fiyatları gelişmeleri! 29 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.666,00

SATIŞ: 1.727,00

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