Son dakika altın fiyatları hareketlendi! 7 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Piyasaların son işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamları takip edenler ellerindeki değerli metalin alış satış fiyatına göre hareket etmek istiyor. Son olarak Merkez Bankası faiz oranında değişikliğe gitmezken sarı metaldeki ani yükseliş yerini durgunluğa bıraktı. Bugün gram altın 485 lira, 22 ayar bilezik 435 liradan işlem görürken Mayıs ayı sonuna doğru sarı metalin izleyeceği grafik merak konusu oldu. Buna göre; Altın fiyatları ne kadar? 7 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel son dakika gelişmeleri…