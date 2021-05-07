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Haberler Yaşam Son dakika altın fiyatları hareketlendi! (7 Mayıs 2021) Bugün 22 ayar bilezik, Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 16:40

hareketlendi! (7 Mayıs 2021) Bugün 22 ayar bilezik, Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Piyasaların son işlem gününde gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamları takip edenler ellerindeki değerli metalin alış satış fiyatına göre hareket etmek istiyor. Son olarak Merkez Bankası faiz oranında değişikliğe gitmezken sarı metaldeki ani yükseliş yerini durgunluğa bıraktı. Bugün gram 485 lira, 22 ayar bilezik 435 liradan işlem görürken Mayıs ayı sonuna doğru sarı metalin izleyeceği grafik merak konusu oldu. Buna göre; ? 7 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel son dakika gelişmeleri…

Son dakika altın fiyatları hareketlendi! 7 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

üzerindeki hareketliliği haftanın son gününde de merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar sarı metal üzerindeki anlık değişimleri görmeden kuyumcunun yolunu tutmuyor. Nisan ayında zirve rakamları gören , Mayıs ayının başında da hareketliliğini sürdürüyor. Özellikle bugün çeyrek altın fiyatı 776 TL'den güne başladı. Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik etkiler nedeniyle hareketli bir dönem geçiren ? 7 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları hareketliliği…

Son dakika altın fiyatları hareketlendi! 7 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 434,90

SATIŞ: 465,72

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ATA ALTIN

ALIŞ: 3.167,00

SATIŞ: 3.268,00

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Son dakika altın fiyatları hareketlendi! 7 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.542,00

SATIŞ: 1.598,00

Son dakika altın fiyatları hareketlendi! 7 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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Son dakika altın fiyatları hareketlendi! 7 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 776,00

SATIŞ: 799,00

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