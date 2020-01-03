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  • Son dakika: Ankara'da bakım için atölyeye giden tren raydan çıktı

Son dakika: 'da bakım için atölyeye giden tren raydan çıktı

'dan son dakika gelişmesi... Ankara Garı'ndan temizlik ve bakım için atölyeye giden boş tren raydan çıktı. Trenin raya oturtulması için çalışmalar devam ediyor.

Giriş Tarihi: 03.01.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 09:40
Son dakika: Ankara'da bakım için atölyeye giden tren raydan çıktı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treni, Ankara Garı'ndan boş olarak hareket edip, Marşandiz Bakım İstasyonu'na giderken kontrolden çıktı

Son dakika: Ankara'da bakım için atölyeye giden tren raydan çıktı

Trenin lokomotifi ile arkasındaki jeneratör vagon raydan çıktı.

Başkent'te tren raydan çıktı

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Son dakika: Ankara'da bakım için atölyeye giden tren raydan çıktı

Jeneratör vagon devrilirken, kazada ölen ve yaralanan olmadı. Lokomotif ve vagonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Son dakika: Ankara'da bakım için atölyeye giden tren raydan çıktı
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Son dakika: Ankara'da bakım için atölyeye giden tren raydan çıktı
Son dakika: Ankara'da bakım için atölyeye giden tren raydan çıktı
Son dakika: Ankara'da bakım için atölyeye giden tren raydan çıktı
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