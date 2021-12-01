Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenirken, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor. Asgari ücret ne kadar, kaç TL sorusu ise gündemdeki en önemli maddeler arasında ilk sırada yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için bugün toplanıyor. Asgari ücret maaş zammı oranı için üç senaryo üzerinde duruluyor. İşte, AGİ dahil brüte ve net Asgari ücret 2022 için öne çıkan tahminler ve beklentiler…

Asgari Ücret 2022 Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yıldan itibaren geçerli olacak zam oranını belirlemek için bugün toplanıyor. Aralık ayının sonu gelmeden hızlı bir şekilde açıklanması beklenen asgari ücret zammı ile ilgili üç senaryo üzerinde duruluyor.