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Haberler Yaşam Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 09:26

Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gün geldi, çattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. 2022 yılından itibaren geçerli olacak Brüt ve net Asgari ücret maaş zammı milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenirken, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AGİ dahil Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu da gündemdeki en önemli maddeler arasında yer alıyor. İşte, kritik toplantı öncesi son dakika gelişmeleri!

Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenirken, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor. Asgari ücret ne kadar, kaç TL sorusu ise gündemdeki en önemli maddeler arasında ilk sırada yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için bugün toplanıyor. Asgari ücret maaş zammı oranı için üç senaryo üzerinde duruluyor. İşte, AGİ dahil brüte ve net Asgari ücret 2022 için öne çıkan tahminler ve beklentiler…

Asgari Ücret 2022 Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yıldan itibaren geçerli olacak zam oranını belirlemek için bugün toplanıyor. Aralık ayının sonu gelmeden hızlı bir şekilde açıklanması beklenen asgari ücret zammı ile ilgili üç senaryo üzerinde duruluyor.

Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Başkan Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması

"Asgari ücret konusunda 2002 yılından bu yana önemli kazanımlar elde edildi. 2002 sonunda net asgari ücret 184 lira iken, 2021 yılında bu tutarı 2 bin 825 liraya biz çıkardık.

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Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret 15,3 kat arttı. Uluslararası verilere göre, asgari ücretin işçiye, bulunduğu ülkede satın alma gücüne bakıldığında 2002 yılında 14. sırada olan ülkemiz 2021 yılında 10. sıraya yükseldi. Dünya ülkeleri arasındaki yerimizi daha da ön sıralara taşıyacağız."

Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret Tespit Komisyonu Toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inandığını bir kez daha yineleyen Bilgin, "Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız" dedi.

Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni Asgari Ücret Zammı Daha Erken Açıklanabilir

Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin yeni asgari ücreti aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edebileceği belirtiliyor.

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