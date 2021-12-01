Son Dakika: Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gelişme! AGİ ve Asgari Ücret maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Ücret 2022 zammı için kritik gün geldi, çattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. 2022 yılından itibaren geçerli olacak Brüt ve net Asgari ücret maaş zammı milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenirken, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. AGİ dahil Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu da gündemdeki en önemli maddeler arasında yer alıyor. İşte, kritik toplantı öncesi son dakika gelişmeleri!