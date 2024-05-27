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Haberler Yaşam Son dakika: Sicili kabarık çıktı! Astrolog Meral Güven gözaltına alındı...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 20:31 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 20:48

Son dakika: Sicili kabarık çıktı! Astrolog Meral Güven gözaltına alındı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray kazandı. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden astrolog Meral Güven ise herkesi şaşkına çeviren paylaşımlar yaptı. "Oh canıma değsin, beter olun" diyen Güven, açtığı canlı yayında da futbolseverlere küfürler yağdırdı. Ağza alınmayacak küfürler eden Güven, büyük tepki aldı. Gözaltına alınan astrolog Meral Güven'in tehdit, hakaret, yaralama ve uyuşturucu dahil toplam 6 sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Sicili kabarık çıktı! Astrolog Meral Güven gözaltına alındı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Konya deplasmanında 3 puanı 3 golle alan Galatasaray, şampiyon olmayı başardı. Galatasaray'ı haftalardır takip eden Fenerbahçe ise kendi evinde küme düşen İstanbulspor'a 6 gol atarak ligi ikinci sırada tamamladı.

Son dakika: Sicili kabarık çıktı! Astrolog Meral Güven gözaltına alındı...

İki takım arasında geçen şampiyonluk yarışında astrolog Meral Güven de yaptığı yorumlarla ön plana çıktı. Güven, ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını anlattı.

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Son dakika: Sicili kabarık çıktı! Astrolog Meral Güven gözaltına alındı...

Yaptığı yorumlarla sosyal medyada prim yapıp takipçi ve izlenme sayılarını hızla artıran Güven, Galatasaray şampiyon olunca başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverleri kızdıran paylaşımlar yaptı.

Son dakika: Sicili kabarık çıktı! Astrolog Meral Güven gözaltına alındı...

MERAL GÜVEN: "OH CANIMA DEĞSİN BETER OLUN"
Güven, "Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar.

Son dakika: Sicili kabarık çıktı! Astrolog Meral Güven gözaltına alındı...

Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü?

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