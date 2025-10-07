Son dakika! Avukat Serdar Öktem’e suikastte yeni detaylar: Talimat yurt dışından! Ofisini gözleyip tetikçilere haber vermiş

Son dakika! Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere'de aracının içerisindeyken dört kişi tarafından uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe alınarak ağır yaralandı. Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan Öktem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.