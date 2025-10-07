Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e suikastte yeni detaylar: Talimat yurt dışından! Ofisini gözleyip tetikçilere haber vermiş
Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 15:19

Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e suikastte yeni detaylar: Talimat yurt dışından! Ofisini gözleyip tetikçilere haber vermiş

Son dakika... İstanbul Şişli'de avukatlık ofisinden çıktıktan sonra aracıyla trafikte beklerken suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'inin olaya doğrudan karışan şüpheliler olduğu birinin taksici diğerlerini ise organize eden ve yardım eden şüpheliler olduğu öğrenildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre gözaltına alınan şüphelilerin Gündoğmuş ve Daltonlar grubu üyeleri olduğu öne sürülürken suikast talimatının yurtdışından geldiği ortaya çıktı.

Emir SOMER
Yunus Emre KAVAK
Son dakika! Avukat Serdar Öktem Şişli Büyükdere'de aracının içerisindeyken dört kişi tarafından uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe alınarak ağır yaralandı. Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan Öktem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ekiplerince gece boyu yapılan operasyonlarda olaya bizzat karıştığı belirlenen 5 kişinin de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken konuyla ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı.

5 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Suikast ihbarının gelmesinin ardından teknik ve fiziki çalışmayı başlatan ekipler, saldırıda zanlıların kullandığı aracın sahte plakalı olduğunu ve siyah giyimli kar maskeli 5 kişi tarafından gerçekleştiğini belirledi.

İstanbul istihbarat ekipleri, sıkı takip sonucu aracın bir benzinlikten nakit olarak yakıt aldığını ortaya çıkararak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Denetimlerde bir taksi içerisinde olayı gerçekleştiren 5 zanlı yakalandı. Taksi sürücüsü de gözaltına alındı.

2 SAAT İÇİNDE YAKALANDILAR

Yaklaşık 2 saat içerisinde olayın faillerini ele geçiren İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını derinleştirdi.

İstanbul organize polisi, yakalanan şüphelilerin olayda kullandıkları ve bir çanta içerisinde ormana attıklarını beyan etmesi üzerine yaptıkları aramada suç aletlerini ele geçirdi.

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE GÖZCÜ VARMIŞ

İstanbul polisi, derinleştirdikleri çalışmalarda Öktem'in iş adresinde bir zanlının araç içerisinde gözcülük yaptığını ve çıkışının bu kişi tarafından verildiğini ortaya çıkardı.

Şüphelinin kimlik ve adresini tespit eden ekipler, zanlı F.A'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı. Operasyonun devamında saldırı sonrası gözaltına alınan şüphelilerle irtibatlı olan 6 zanlı daha gözaltına alındı.

TALİMAT YURT DIŞINDAN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarının sonucunda saldırının talimatının yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesince verildiği ortaya çıkarıldı.

Öktem'in daha önce de bazı suç örgütü üyelerinin avukatlığını yaptığı öğrenildi.

Görseldeki: Daltonlar lideri Berat Can Gökdemir

DALTONLAR VE GÜNDOĞMUŞLAR

Öte yandan yurtdışından talimatı alıp burada şüphelileri organize eden kişinin de S.Ö. olduğu öğrenildi.

Görseldeki: Daltonlar lideri Berat Can Gökdemir

Şüphelilerin 3 ay boyunca takip yaptıkları güzergahları belirledikleri ve suikastı planlandıkları öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren suç örgütünün Daltonlar ile birlikte hareket eden Gündoğmuş grubu üyelerinden olduğu iddia edildi.