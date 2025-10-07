Haberler
Yaşam
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e suikastte yeni detaylar: Talimat yurt dışından! Ofisini gözleyip tetikçilere haber vermiş
Giriş Tarihi: 07.10.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 15:19
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e suikastte yeni detaylar: Talimat yurt dışından! Ofisini gözleyip tetikçilere haber vermiş
Son dakika... İstanbul Şişli'de avukatlık ofisinden çıktıktan sonra aracıyla trafikte beklerken suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'inin olaya doğrudan karışan şüpheliler olduğu birinin taksici diğerlerini ise organize eden ve yardım eden şüpheliler olduğu öğrenildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre gözaltına alınan şüphelilerin Gündoğmuş ve Daltonlar grubu üyeleri olduğu öne sürülürken suikast talimatının yurtdışından geldiği ortaya çıktı.