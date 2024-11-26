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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi öldürüp canına kıymıştı! Komşuları katili anlattı: Yabancı birini izler gibi…
Giriş Tarihi: 26.11.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 16:58

SON DAKİKA… Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi öldürüp canına kıymıştı! Komşuları katili anlattı: Yabancı birini izler gibi…

İstanbul'da Bahtiyar Aladağ, pazar günü saatler içinde katliam yaptı. Büyükçekmece'de göl kenarında eşi, oğlu ve kayınvalidesini katleden Aladağ, ardından annesi, babasını hayattan kopardı, kız kardeşini ise ağır yaraladı. Eşinin kardeşi Gökhan Soylu'ya kurşun yağdıran, kuaför Salih Özsökük'ü de öldüren Aladağ aynı silahla canına kıydı. Bugün ise aile katliamının kurbanları için cenaze töreni yapıldı. Akrabalarının anlattıkları şaşkınlık yarattı. İşte detaylar!

AJANSLAR
SON DAKİKA… Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi öldürüp canına kıymıştı! Komşuları katili anlattı: Yabancı birini izler gibi…

Tarihler 24 Kasım Pazar gününü gösterdiğinde Türkiye, bir vahşete tanıklık etti. Bahtiyar Aladağ, Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar üçgeninde yarım saat arayla bütün ailesini katletti. Edinilen bilgiye göre Bahtiyar Aladağ ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın birinci katındaki evlerine gitti.

SON DAKİKA… Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi öldürüp canına kıymıştı! Komşuları katili anlattı: Yabancı birini izler gibi…

Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ'a (30) yanında bulunan silahla ateş etti. Baba Muhammet Aladağ ve anne Necmiye Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan kız kardeş Buket Aladağ'ın ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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SON DAKİKA… Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi öldürüp canına kıymıştı! Komşuları katili anlattı: Yabancı birini izler gibi…

KATLİAMA DEVAM ETTİ!

Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ, saat 17.00 sıralarında ise aracıyla Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına gitti.

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SON DAKİKA… Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi öldürüp canına kıymıştı! Komşuları katili anlattı: Yabancı birini izler gibi…

Gerçekleştirdiği silahlı saldırıda eşinin kardeşi Gökhan Soylu'yu (34) ağır yaraladı, kuaför Mehmet Salih Özsökük (30) ise hayatını kaybetti. Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu kez Esenyurt'a gitti.

SON DAKİKA… Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi öldürüp canına kıymıştı! Komşuları katili anlattı: Yabancı birini izler gibi…

AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

Aladağ, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de (33) silahla ateş etti. Yaralanan Buke, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahtiyar Aladağ, olay yerine gelirken kullandığı otomobile bindikten sonra bu kez başına ateş ederek yaşamına son verdi.

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