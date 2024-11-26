SON DAKİKA… Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi öldürüp canına kıymıştı! Komşuları katili anlattı: Yabancı birini izler gibi…

AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

Aladağ, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de (33) silahla ateş etti. Yaralanan Buke, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahtiyar Aladağ, olay yerine gelirken kullandığı otomobile bindikten sonra bu kez başına ateş ederek yaşamına son verdi.