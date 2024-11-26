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SON DAKİKA… Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi öldürüp canına kıymıştı! Komşuları katili anlattı: Yabancı birini izler gibi…
Giriş Tarihi: 26.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
16:58
SON DAKİKA… Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi öldürüp canına kıymıştı! Komşuları katili anlattı: Yabancı birini izler gibi…
İstanbul'da Bahtiyar Aladağ, pazar günü saatler içinde katliam yaptı. Büyükçekmece'de göl kenarında eşi, oğlu ve kayınvalidesini katleden Aladağ, ardından annesi, babasını hayattan kopardı, kız kardeşini ise ağır yaraladı. Eşinin kardeşi Gökhan Soylu'ya kurşun yağdıran, kuaför Salih Özsökük'ü de öldüren Aladağ aynı silahla canına kıydı. Bugün ise aile katliamının kurbanları için cenaze töreni yapıldı. Akrabalarının anlattıkları şaşkınlık yarattı. İşte detaylar!