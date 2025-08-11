Haberler
SON DAKİKA… Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Yıkımın boyutu hava aydınlanınca ortaya çıktı: İşte o görüntüler!
SON DAKİKA… Balıkesir'in Sındırgı ilçesi dün 19:53'te 6.1'lik depremle sallandı. Hasarın boyutu hava aydınlanınca ortaya çıktı. İlçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk, 16 bina yıkıldı. Yıkılan ve hasar gören binalar dron ile görüntülendi.