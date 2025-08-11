Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA… Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Yıkımın boyutu hava aydınlanınca ortaya çıktı: İşte o görüntüler!
Giriş Tarihi: 11.08.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 10:36

SON DAKİKA… Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Yıkımın boyutu hava aydınlanınca ortaya çıktı: İşte o görüntüler!

SON DAKİKA… Balıkesir'in Sındırgı ilçesi dün 19:53'te 6.1'lik depremle sallandı. Hasarın boyutu hava aydınlanınca ortaya çıktı. İlçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk, 16 bina yıkıldı. Yıkılan ve hasar gören binalar dron ile görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 19:53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi.

56 KİŞİ YARALANIRKEN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk, 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi.

Depremden 52 kişi etkilenirken, bunlardan 29'u yatarak ve gözlem altında tutularak tedavi altına alındı. Şu an 11 yaralının tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği bildirildi. Büyük panik yaşayan ilçe sakinleri, geceyi parklarda ve sokaklarda geçirdi.

49 YILLIK CAMİDE HASAR OLUŞTU

Yaklaşık 130 kişinin yaşadığı kırsal Kızılgür Mahallesi'ndeki 49 yıllık caminin minaresi de deprem sebebiyle yıkıldı. Dronla görüntülenen caminin minaresindeki alem, külah, şerefe ve gövdenin sokağa devrildiği görüldü.

Cami cemaatinden 70 yaşındaki Muammer Kızmaz, çocukluğunun bu camide geçtiğini, çocukken inşaatında çalıştığını söyledi.

"HER YER HARABE OLMUŞ, DUVARLAR BİRBİRİNE GİRMİŞTİ"

Depreme kırsal Gölcük Mahallesi'ndeki otomobilinde yakalanan İsmail Turgut da sarsıntıdan sonra aracının savrulduğunu belirtti.

Yolda durup otomobilini kontrol ettikten sonra yeniden yola çıktıklarını anlatan Turgut, şöyle konuştu:

"Tekrar yola devam ettik. Oğlum aradı, 'Durum kötü.' dedi. Gölcük Mahallesi'nin olduğu yerlerde dağlardan duman çıkmaya başladı. Geceden beri de sürekli sarsılıyor. Gece kesinlikle eve girmedik. Kapı hafiften açılmıştı, içeri baktım. Her yer harabe olmuş, duvarlar birbirine girmişti. Her 5 dakikada, 3 dakikada bir gürültülü bir şekilde sarsıntı devam etti. Bu şartlarda eve girmeyi düşünmüyoruz, korku var üstümüzde."

Cennet Turgut da evlerinde çatlakların oluştuğunu, sarsıntılardan dolayı korktuklarını ve eve geçmeleri konusunda tedirgin olduklarını söyledi.

DEPREMİN BIRAKTIĞI HASAR HAVADAN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Günün aydınlanmasıyla birlikte depremin verdiği hasar da ortaya çıktı. Bölgede çalışmalar sürerken, yıkılan ve hasar gören binalar dron ile havadan görüntülendi.

