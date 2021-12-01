SON DAKİKA | Fatma Büyük bebeğini bıçaklayıp sobada yaktı! Türkiye Yozgat’taki vahşeti konuşuyor!

Son dakika haberi: Kan donduran olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi. Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı. Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. SON DAKİKA: Yozgat'ta dehşet! 1 aylık bebeği sobada yakan anne Fatma Büyük... Dehşet evi kamerada Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Büyük, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.