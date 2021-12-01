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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Fatma Büyük bebeğini bıçaklayıp sobada yaktı! Türkiye Yozgat’taki vahşeti konuşuyor!
Giriş Tarihi: 01.12.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 17:20

SON DAKİKA | Fatma Büyük bebeğini bıçaklayıp sobada yaktı! Türkiye Yozgat’taki vahşeti konuşuyor!

Son dakika haberi: Yozgat'ın Çandır ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Fatma Büyük (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak katletti...

SON DAKİKA | Fatma Büyük bebeğini bıçaklayıp sobada yaktı! Türkiye Yozgat’taki vahşeti konuşuyor!

Son dakika haberi: Kan donduran olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana geldi.

SON DAKİKA | Fatma Büyük bebeğini bıçaklayıp sobada yaktı! Türkiye Yozgat’taki vahşeti konuşuyor!

Fatma Büyük, çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.

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SON DAKİKA | Fatma Büyük bebeğini bıçaklayıp sobada yaktı! Türkiye Yozgat’taki vahşeti konuşuyor!

Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi.

SON DAKİKA | Fatma Büyük bebeğini bıçaklayıp sobada yaktı! Türkiye Yozgat’taki vahşeti konuşuyor!

Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: Yozgat'ta dehşet! 1 aylık bebeği sobada yakan anne Fatma Büyük... Dehşet evi kamerada

SON DAKİKA | Fatma Büyük bebeğini bıçaklayıp sobada yaktı! Türkiye Yozgat’taki vahşeti konuşuyor!

Sobadan vücudu kısmen yanmış çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

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