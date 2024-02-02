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SON DAKİKA | Gezi olaylarında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi öldürüldü
Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
10:53
SON DAKİKA | Gezi olaylarında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi öldürüldü
Son dakika haberi... Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Çelebi'nin vurulma anı da ortaya çıktı.