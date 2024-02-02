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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Gezi olaylarında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi öldürüldü
Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 10:53

SON DAKİKA | Gezi olaylarında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi öldürüldü

Son dakika haberi... Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Çelebi'nin vurulma anı da ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | Gezi olaylarında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi öldürüldü

Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Gezi olaylarında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi öldürüldü

OTOMOBİLLE SEYİR HALİNDEYKEN ÖNÜNÜ KESTİLER
Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı.

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SON DAKİKA | Gezi olaylarında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi öldürüldü

Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SON DAKİKA | Gezi olaylarında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi öldürüldü

VURULMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Palalı Sabri'nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada | Video

SON DAKİKA | Gezi olaylarında elinde palasıyla tanınmıştı! Sabri Çelebi öldürüldü

"Palalı Sabri'" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı.

Hakkında kadınları zorla fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.

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