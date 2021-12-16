SON DAKİKA: GSS primi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 GSS Genel sağlık sigortası primi hesaplama ekranı!

Yılın son günlerinde gelecek seneye ilişkin asgari ücret zammı ile beraber GSS primi de artış yaşayacak. Bu ödenekle ilgili olarak "GSS primi ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar olan bu primler de asgari ücrete uygulanacak zamla birlikte yükselmiş olacak. Peki, 2022 Asgari ücret zammı ile GSS primi ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...