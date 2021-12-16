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Haberler Yaşam SON DAKİKA: GSS primi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 GSS Genel sağlık sigortası primi hesaplama ekranı!
Giriş Tarihi: 16.12.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 11:20

SON DAKİKA: GSS primi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 GSS Genel sağlık sigortası primi hesaplama ekranı!

Asgari ücret zammının etkilediği GSS primi için araştırmalar hız kazandı. Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3'ü tutarında olur ve böylelikle zamdan bu ücret de etkilenmektedir. 2021 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 107,33 TL olarak belirlenmiştir. Kişiler "Asgari ücret zammı ile 2022 GSS primi ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 GSS primi hesaplama ekranı ve tüm detaylar...

2022 GSS Genel sağlık sigortası primi hesaplama ekranı : GSS primi belli oldu mu, ne kadar, kaç TL oldu?

Yılın son günlerinde gelecek seneye ilişkin asgari ücret zammı ile beraber GSS primi de artış yaşayacak. Bu ödenekle ilgili olarak "GSS primi ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar olan bu primler de asgari ücrete uygulanacak zamla birlikte yükselmiş olacak. Peki, 2022 Asgari ücret zammı ile GSS primi ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

2022 GSS Genel sağlık sigortası primi hesaplama ekranı : GSS primi belli oldu mu, ne kadar, kaç TL oldu?

GSS PRİMİ NE KADAR?

Geliri brüt asgari üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3'ü tutarındadır. Bu nedenle 2021 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarı aylık 107,33 TL'dir.

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2022 GSS Genel sağlık sigortası primi hesaplama ekranı : GSS primi belli oldu mu, ne kadar, kaç TL oldu?

Henüz 2022 yılına ilişkin zam oranı belli olmadığından yeni GSS prim tutar bilinmiyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

2022 GSS Genel sağlık sigortası primi hesaplama ekranı : GSS primi belli oldu mu, ne kadar, kaç TL oldu?

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

TAZMİNAT MİKTARI: Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.

2022 GSS Genel sağlık sigortası primi hesaplama ekranı : GSS primi belli oldu mu, ne kadar, kaç TL oldu?

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

TAZMİNAT MİKTARI: Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.

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