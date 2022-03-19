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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat vererek duyurdu: Yoğun kar yağışı yeniden geliyor! Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı
Giriş Tarihi: 19.03.2022 12:27
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
12:27
Türkiye, Mart ayında soğuk havaların etkisi altına girdi. Yurdun birçok bölgesinde kar yağışları yaşanıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dünün ardından bu sabah da son dakika İstanbul kar yağışı uyarısı yaptı. Öte yandan; Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumu haritasını paylaşarak, kar yağışının geleceği bölge ve kentleri sıraladı. Vali Yerlikaya, "İstanbul genelinde bugün, 12.00-24.00 arası yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışı bekleniyor" dedi. İşte kar yağışı ve son dakika hava durumu haberinin detayları!