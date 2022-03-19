SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat vererek duyurdu: Yoğun kar yağışı yeniden geliyor! Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin birçok kenti için kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji ayrıca; hava sıcaklıklarının da 3-5 derece arasında azalacağını bildirdi. Peki hangi şehirlere kar yağacak? İşte Meteoroloji'nin haritalı hava durumu tahmin raporu!