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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat vererek duyurdu: Yoğun kar yağışı yeniden geliyor! Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı
Giriş Tarihi: 19.03.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 12:27

SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat vererek duyurdu: Yoğun kar yağışı yeniden geliyor! Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Türkiye, Mart ayında soğuk havaların etkisi altına girdi. Yurdun birçok bölgesinde kar yağışları yaşanıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dünün ardından bu sabah da son dakika İstanbul kar yağışı uyarısı yaptı. Öte yandan; Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumu haritasını paylaşarak, kar yağışının geleceği bölge ve kentleri sıraladı. Vali Yerlikaya, "İstanbul genelinde bugün, 12.00-24.00 arası yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışı bekleniyor" dedi. İşte kar yağışı ve son dakika hava durumu haberinin detayları!

SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat vererek duyurdu: Yoğun kar yağışı yeniden geliyor! Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin birçok kenti için kar yağışı uyarısı yaptı. Meteoroloji ayrıca; hava sıcaklıklarının da 3-5 derece arasında azalacağını bildirdi. Peki hangi şehirlere kar yağacak? İşte Meteoroloji'nin haritalı hava durumu tahmin raporu!

SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat vererek duyurdu: Yoğun kar yağışı yeniden geliyor! Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde 12.00-24.00 saatleri arasında kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün bu sabah 10.30'daki verilerine göre, İstanbul genelinde bugün saat 12.00-24.00 arası kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat vererek duyurdu: Yoğun kar yağışı yeniden geliyor! Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün; bir sonraki duyuruya kadar, saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat vererek duyurdu: Yoğun kar yağışı yeniden geliyor! Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Vali Yerlikaya bu sabah yaptığı açıklamada da, "Günlerdir yaptığımız tüm uyarıları dikkate aldığınız,kurallara riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Lütfen bugün de zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat vererek duyurdu: Yoğun kar yağışı yeniden geliyor! Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya çevrelerinin ve bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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