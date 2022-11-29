SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapa'ya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu.