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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil
Giriş Tarihi: 29.11.2022 21:36 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 21:43

SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

Son dakika haberiÇerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz Türkiye'nin gündemine oturdu. Günlerdir konuşulan sahte doktor skandalında son olarak Ayşe Özkiraz'ı astsubay sevgilisinin yakalattığı anlaşılmıştı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı Burcu Saz ATV'ye açıklamalarda bulundu. Çantasından steteskopunu hiç çıkarmadığını belirten Saz, Özkiraz'ın tek yalanının doktorluk olmadığını açıkladı. İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları…

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SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

Son dakika haberi… Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

Sahte doktor Özkiraz'ın bir dönem yakın olduğu yurt arkadaşı Burcu Saz ATV'ye açıklamalarda bulundu.

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SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapa'ya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu.

SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesi'nde cerrah olduğunu söylüyordu"

SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil

"TEK YALANI DOKTORLUK DEĞİL"

Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında 'Tek yalanı doktor olması değil' diyen yurt arkadaşı ifadelerine şöyle devam etti: "Genel olarak yalan söylemeyi seviyor. Sosyal hayatı yok. Okul zamanı sınav zamanı kendisini ders çalışırken görmüyordum.

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