SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul’da iki gemi çarpıştı! Boğaz’da facianın eşiğinden dönüldü: Panik anları kamerada

İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpışma anı kamerada

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir." denildi.