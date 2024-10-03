Giriş Tarihi: 03.10.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
18:00
SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul'da iki gemi çarpıştı! Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldü: Panik anları kamerada
Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında panik dolu anlar yaşandı. Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı. Kaza sırasında bölgede bulunan bir yolcu teknesinin kaptanının telsizden Üsküdar İskelesindekilere , "Kaçın kurtarın kendinizi, dümeni kitledi galiba. Parka doğru geliyor, parkı boşaltalım" dediği duyuluyor. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası gemiler Ahırkapı'ya çekiliyor.