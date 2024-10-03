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Giriş Tarihi: 03.10.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 18:00

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul'da iki gemi çarpıştı! Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldü: Panik anları kamerada

Son dakika haberleri... İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında panik dolu anlar yaşandı. Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı. Kaza sırasında bölgede bulunan bir yolcu teknesinin kaptanının telsizden Üsküdar İskelesindekilere , "Kaçın kurtarın kendinizi, dümeni kitledi galiba. Parka doğru geliyor, parkı boşaltalım" dediği duyuluyor. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası gemiler Ahırkapı'ya çekiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul’da iki gemi çarpıştı! Boğaz’da facianın eşiğinden dönüldü: Panik anları kamerada

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED-1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul’da iki gemi çarpıştı! Boğaz’da facianın eşiğinden dönüldü: Panik anları kamerada

İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpışma anı kamerada

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir." denildi.

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SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul’da iki gemi çarpıştı! Boğaz’da facianın eşiğinden dönüldü: Panik anları kamerada

Gemilerin Ahurkapı Demir Bölgesine çekileceği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik Römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi"

SON DAKİKA HABERLERİ | İstanbul’da iki gemi çarpıştı! Boğaz’da facianın eşiğinden dönüldü: Panik anları kamerada

KAZANIN ARDINDAN TELSİZE YANSIYAN KONUŞMALAR: PARKI BOŞALTIN

Kazanın ardından, bölgede bulunan bir yolcu teknesi kaptanının telsizden, "Kaçın kurtarın kendinizi, dümeni kitledi galiba. Parka doğru geliyor, parkı boşaltalım" dediği duyuldu.

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