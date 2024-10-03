İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpışma anı kamerada
Batum'dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı. Gemilerin Ahırkapı açıklarına çekilmesi için çalışma başlatıldı.
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