İstanbul Boğazı'nda iki geminin çarpışma anı kamerada

Batum'dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı. Gemilerin Ahırkapı açıklarına çekilmesi için çalışma başlatıldı.