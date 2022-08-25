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Haberler Yaşam Son dakika: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da ölümden döndü! Başsavcılık harekete geçti
Giriş Tarihi: 25.08.2022 17:23 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 17:28

Son dakika: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da ölümden döndü! Başsavcılık harekete geçti

SON DAKİKA HABERİ: Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs kamyonla çarpışarak şarampole devrildi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, minibüste sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırılan Tatlıses'in sağlık durumu hakkında açıklama yapılırken Tatlıses'in "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi. Öte yandan İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı Bodrum'daki trafik kazası ile ilgili Bodrum Başsavcılığı harekete geçti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden döndü! Başsavcılık harekete geçti

Son dakika haberi: İmparator İbrahim Tatlıses'in ucuz atlattığı kaza, Kopuz Caddesi üzeri bölünmüş yol bitminden 60 metre sonra saat 10.50'de meydana geldi.

Son dakika: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden döndü! Başsavcılık harekete geçti

Edinilen bilgilere göre, Gültekin Gülsoy idaresindeki 48 BZ 087 plakalı kamyon ile Yalıkavak istikametine seyir halinde olan Uğur Yılmaz idaresindeki 35 GH 063 Volkswagen Transporter marka araç yolun kaygan olması sebebiyle çarpıştı.

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Son dakika: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden döndü! Başsavcılık harekete geçti

Çarpmanın etkisiyle arkadan seyir halindeki Mehmet Ali Timurhan idaresindeki 48 BD 731 plaka nolu araç da sanatçı İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu aracın arka kısımlarına çarptı.

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Son dakika: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden döndü! Başsavcılık harekete geçti

Kamyon ve Tatlıses'in içinde bulunduğu araç birlikte uçuruma yuvarlandı.

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Son dakika: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum’da ölümden döndü! Başsavcılık harekete geçti

İbrahim Tatlıses ile kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy ve ayrıca 6 kişi daha hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

SON DAKİKA