Haberler Yaşam Son dakika: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da ölümden döndü! Başsavcılık harekete geçti

Giriş Tarihi: 25.08.2022 17:23 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 17:28

Son dakika: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da ölümden döndü! Başsavcılık harekete geçti

SON DAKİKA HABERİ: Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs kamyonla çarpışarak şarampole devrildi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, minibüste sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırılan Tatlıses'in sağlık durumu hakkında açıklama yapılırken Tatlıses'in "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi. Öte yandan İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı Bodrum'daki trafik kazası ile ilgili Bodrum Başsavcılığı harekete geçti.