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Haberler Yaşam SON DAKİKA! | İstanbul’da korku dolu anlar: Silah çekip banka soydular! Saniye saniye kamerada…
Giriş Tarihi: 27.05.2022 21:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 21:33

SON DAKİKA! | İstanbul’da korku dolu anlar: Silah çekip banka soydular! Saniye saniye kamerada…

Son dakika haberleri… İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. Beylikdüzü'nde, bir bankaya girip güvenlik görevlisinden silahını alıp, 80 bin dolarlık soygun yapan şüpheliler kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı…

SON DAKİKA! | İstanbul’da korku dolu anlar: Silah çekip banka soydular! Saniye saniye kamerada…

Olay, saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir bankada yaşandı.

SON DAKİKA! | İstanbul’da korku dolu anlar: Silah çekip banka soydular! Saniye saniye kamerada…

Banka önünde bekleyen 2 kişi, uygun bir an bekledikten sonra içeri girdi.

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SON DAKİKA! | İstanbul’da korku dolu anlar: Silah çekip banka soydular! Saniye saniye kamerada…

Güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, belinden tabancasını alan soyguncular, 80 bin doları çantaya doldurduktan sonra olay yerinden geldikleri motosiklete binerek ayrıldı.

SON DAKİKA! | İstanbul’da korku dolu anlar: Silah çekip banka soydular! Saniye saniye kamerada…

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin soyguncuları yakalama çalışması devam ediyor.

SON DAKİKA! | İstanbul’da korku dolu anlar: Silah çekip banka soydular! Saniye saniye kamerada…

"SİLAH ÇEKİP BANKAYI SOYDULAR"

Soygunu anlatan Kamil Akyapı, "Silah çekip, bankayı soydular. Ben de hemen yan tarafta okulda çalışıyorum. Çekip gittiler. Ondan sonra polisler geldi. 2 kişiydiler, silahları vardı. Soyguncuların girdiğini gördüm" dedi.

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