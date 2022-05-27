Haberler Yaşam SON DAKİKA! | İstanbul’da korku dolu anlar: Silah çekip banka soydular! Saniye saniye kamerada…

Giriş Tarihi: 27.05.2022 21:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 21:33

SON DAKİKA! | İstanbul’da korku dolu anlar: Silah çekip banka soydular! Saniye saniye kamerada…

Son dakika haberleri… İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. Beylikdüzü'nde, bir bankaya girip güvenlik görevlisinden silahını alıp, 80 bin dolarlık soygun yapan şüpheliler kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı…