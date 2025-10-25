Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son Dakika | İzmir'deki sel felaketinde kaybolmuştu: 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 25.10.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 09:43

Son Dakika | İzmir'deki sel felaketinde kaybolmuştu: 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu

Son dakika haberi... İzmir'in Foça ilçesindeki sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde acı haber geldi. Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar ve ekipler ir Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenini buldu.

Son dakika... İzmir'in Foça ilçesindeki sel felaketinde aracıyla menfezden geçmeye çalıştığı sırada 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu sel sularına kapılmıştı.

70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu bulmak için AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Gelen son dakika haberi göre; 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni 3 gün sonra bulundu.

