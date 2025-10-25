Haberler
Yaşam
Son Dakika | İzmir'deki sel felaketinde kaybolmuştu: 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 25.10.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 09:43
Son Dakika | İzmir'deki sel felaketinde kaybolmuştu: 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu
Son dakika haberi... İzmir'in Foça ilçesindeki sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde acı haber geldi. Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar ve ekipler ir Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenini buldu.